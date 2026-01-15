臺東交警赴太平營區，宣導春節交通安全守護官兵。

臺東縣警察局交通警察隊前往太平營區，辦理115年春節重點期間行車安全教育，透過實際案例與影像資料，提醒官兵在春節返鄉及外出時，應建立正確的用路觀念並養成良好駕駛習慣，確保自身及他人的生命財產安全。

交通警察隊指出，近年常見的肇事因素包括酒後駕車、超速行駛、未禮讓行人及分心駕駛，因此宣導最新修正的交通法令，包含無照駕駛處罰、行人優先通行原則，以及汽機車常見的違規行為，透過事故影像解析風險，讓官兵了解違規可能對個人、家庭及社會造成嚴重影響，進而提升避險意識。

交通警察隊呼籲，由於春節期間聚餐機會增多，官兵務必遵守酒後不開車原則，多加利用代駕或計程車接送，未來將持續推動各項安全教育，營造順暢且友善的交通環境，讓大家都能平安度過春節假期。