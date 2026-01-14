臺東佛光山金剛寺分送祈福臘八粥 員警感受暖心及祝福

▲佛光山金剛寺分送祈福臘八粥。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】每年農曆的12月8日是所謂的「臘日」，而臘八粥的緣由起因是釋迦牟尼佛成道之前，曾經獨自坐在菩提樹下，靜觀思維，每日只吃一麻一米，後人不忘佛祖成道前所受的苦難，便在這一天，吃粥以為紀念。14日上午臺東佛光山金剛寺惠立法師，為感謝員警們一年來維護社會治安、交通、為民服務的努力，發動志工徹夜熬煮養身補氣「臘八粥」，贈予員警350份代表結緣與祝福的暖粥，給臺東縣警察局，祈願員警新的一年身體健康、平安順利，勉勵同仁精益求精，對於轄區治安及交通戮力以赴，打造民眾安居樂業的環境。

臘月是「歲終之月」，更有著「新舊交替、逐疫迎春」的寓意，近年來社會事件不斷，依賴員警執法尤其辛苦，時值春節將至，「115年加強重要節日安全維護工作」陸續展開，以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為主軸，工作繁重且辛苦。近日氣溫下降大地寒冷，臺東佛光山金剛寺，為每位員警送上一碗暖暖的臘八粥，熱粥不但暖身暖手，隱含其中的關懷與祝福，更讓員警溫暖上心頭，感受民眾的熱情。

臺東縣警察局表示，臘八時節吃臘八粥是重要的傳統，而豐富的食材具有健脾養胃、補氣養血、暖身驅寒的功效，對健康亦很有幫助，感謝佛光山金剛寺惠立法師無私分享為同仁帶來祝福。傳統吃過臘八粥即代表過年將至，吃過暖粥後，不久後也即將展開新的一年，同仁們定會滿懷熱誠，堅守治安與交通前線，持續為轄區安居環境努力。