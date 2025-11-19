臺東保安林漂流木20日起可撿拾 鼓勵民眾合法搬運

林業保育署臺東分署公告，自11月20日起，開放轄管海岸地區保安林的漂流木，讓民眾自由撿拾，圖為富岡南段保安林漂流木在海岸情況。

林業保育署臺東分署自明（20）日起，開放轄管海岸地區保安林的漂流木，讓民眾自由撿拾。這次延續「原則准許、例外禁止」精神，放寬撿拾規格與搬運方式，允許民眾在現場裁切搬運漂流木，不僅提升海岸環境清理效率，也鼓勵民眾再利用漂流木，使資源循環再生，兼顧環境永續。



臺東分署表示，自這次公告日起到交通部中央氣象署發布下一次陸上颱風警報或豪雨特報（臺東縣列入警戒區域）為止，民眾可在公告指定區域，撿拾經屬地機關認定不具標售價值，且無國有、公有或私有註記或烙印的漂流木。



另外，配合農業部林業保育署今年7月29日修正發布《處理天然災害漂流木應注意事項》放寬撿拾規範，民眾可於現場使用手鋸或鏈鋸等手持工具裁切漂流木以利搬運。不過，在公告期間，如遇豪雨特報或現場有安全疑慮，分署將得視情況暫停撿拾作業，以維護民眾安全。



臺東分署提醒，民眾若撿拾漂流木僅作薪材或收藏用途，可直接攜回，無需辦理登記；若欲加工轉售或因撿拾量大需使用車輛搬運，拾得人應攜帶身分證到臨時林產物檢查站辦理登記，貴重木逐支登記，非貴重木依整批重量登記，以取得合法產權證明。



為方便民眾辦理登記，臺東分署於轄管知本、成功及大武工作站設置臨時檢查站，提供上班日(週一至週五，國定假日除外)上午9點到下午4點登記服務。



臺東分署呼籲民眾在安全、合法前提下前往公告區域撿拾，共同維護海岸環境整潔，讓漂流木資源循環再利用，共同營造永續友善的生活環境。

有關最新漂流木公告及注意事項可至「林業及自然保育署全球資訊網－國產材專區－漂流木專區」查詢。