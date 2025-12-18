臺東停車服務全面升級 智慧啟動、多元繳費、回饋縣民





臺東縣政府18日於縣政府大禮堂舉辦「臺東停車新時代：智慧啟動・多元繳費・回饋縣民」記者會，由王志輝副縣長主持，並正式宣布自明（115）年1月1日起，臺東市區公有路邊收費停車將由新團隊接續服務，並同步推出三大升級亮點，包括智慧化設備導入、多元繳費與服務據點擴充，以及縣民專屬回饋優惠，讓停車體驗更友善、更便利。

臺東縣政府表示，此次停車服務全面革新，希望讓民眾能「停得安心、繳得方便、資訊更透明」，自115年1月1日起，市區停車格位將陸續建置地磁偵測與車牌辨識設備，使停車時間判定更精準、作業更有效率；後續也將整合即時資訊揭露平台與後台管理機制，協助民眾輕鬆掌握停車資訊，改善以往查詢不便的情況，讓城市停車管理更有序。

為更貼近民眾日常生活需求，並將啟用全新的停車服務據點(臺東市新生路619號1樓），提供諮詢、臨櫃繳費及相關申辦服務，並同步開放位於新生路與精誠路交叉口的「免下車多功能服務站」，民眾無需下車即可完成繳費及多項操作，減少排隊與等待時間。

臺東縣政府提醒，為配合本次停車服務升級及設備廠商更換作業，原已申辦「預繳會員」之民眾，請自115年1月1日起，重新向新廠商申請預繳服務，確保民眾權益不受影響。

此外，為讓忙碌的上班族與臨時有需求的民眾更具彈性，臺東縣政府也同步推出24小時自助繳費服務，並有24小時專人客服服務，無論白天或夜晚皆可自行完成繳費，全面提升繳費便利度。

為讓縣民共同迎接新制度上路，縣府推出三項回饋措施：(1)春節當月停車9折優惠：返鄉、旅遊族群皆可受惠。(2)Parking Online 綁定自動扣繳9折優惠：自115年4月1日起，搭配提醒機制，減少民眾忘記繳費的困擾。(3)智慧停車格「前5分鐘免費」：自115年4月1日起正式上路，提供短暫臨停需求（如接送、取物）最實用的友善服務，第6分鐘起依公告費率計算。

臺東縣政府表示，這項「停車小確幸」是特別在記者會上宣布的驚喜，希望減少民眾因短暫停留而匆忙繳費的壓力，讓停車更貼近日常生活的真實需求。

臺東是一座重視生活感與溫度的城市，此次停車服務升級不只是制度調整，更是為了讓縣民在日常的交通行程中感受到便利與貼心。臺東縣政府未來將持續監督服務品質、強化民眾回饋機制，並適時調整措施，確保新系統上路後順利、穩定。

