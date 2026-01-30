臺東停車邁入新時代！2/1起火車站周邊試辦智慧開單

【記者 朱達志／台東 報導】為了落實智慧城市與減碳政策，臺東縣政府宣布自115年2月1日起，將於臺東火車站周邊啟動「智慧停車無紙化開單」試辦計畫，將導入自動感應技術，並貼心推出「前5分鐘免費」措施，讓接送、取物等短暫停車需求更具彈性。

臺東縣政府表示，首波試辦路段包含臺東市安和路101巷(41格)及新站路106巷(19格)，共計60格車格，試辦期間將以車格旁的智慧柱來記錄停車資訊，不再張貼紙本繳費單。民眾停車離開後，只需掃描智慧柱上的QR-CODE，即可線上查詢停車費並即時繳費。

此外，為回饋縣民並配合農曆春節返鄉及旅遊需求，臺東縣政府特別祭出加碼回饋，凡於2月份在市區路邊停車，費用全面享9折優惠！採系統自動扣抵，優惠金額將直接顯示於繳費單或線上繳費資訊中，民眾依顯示金額繳納即可輕鬆享有折扣。

臺東縣政府提醒，自115年1月1日起，臺東市區路邊停車委外經營管理由竑穗興業股份有限公司（城市車旅）負責，民眾如有停車費查詢、繳費或相關問題，可至實體服務處（臺東市新生路 619 號 1 樓）及位於新生路與精誠路交叉口的免下車繳費站(得來速)做查詢及繳費。同時，也可使用臺東市「城市車旅」所管理的路外停車場自動繳費機進行繳費，透過多處繳費據點，提供更多元、就近的繳費選擇。民眾如有任何問題可洽：客服專線：089-330191，或是撥打24小時免付費專線：0800-208-333。

縣府交通及養護工程處提醒民眾注意事項:(1)認明告示牌：請依試辦路段現場之智慧停車告示牌及相關標誌停放。(2)無紙化繳費：試辦路段不會收到紙本單據，請主動掃碼或至指定據點查繳。(3)留意計費起點：5分鐘內離開不計費，超過5分鐘則自第6分鐘起開始計費。

臺東縣政府強調，臺東是一座重視生活感與溫度的城市，此次推動智慧停車，不只是制度調整，更是讓管理更精準、繳費更便利。透過「前5分鐘免費」及「春節當月9折優惠」等措施，回應縣民日常與節慶需求，讓停車服務更友善、更有感，也請民眾多加利用新服務，並提供寶貴建議，縣府將持續優化，讓停車體驗越來越好。（照片記者朱達志翻攝）