臺東健康嘉年華週六熱力登場 邀全民FUN心動起來
由臺東縣衛生局主辦的「2025臺東健康嘉年華｜FUN心醫起動起來」，將於八日（星期六）下午2點至6點在臺東市南京路市民廣場熱鬧登場（見圖）！
活動以「勇闖六大健康島嶼」為主題，結合六大闖關遊戲、健康宣導、親子活動、美食市集與豐富摸彩，打造出一場寓教於樂的健康盛會，邀請民眾一起來歡樂學健康、玩闖關、拿好禮！
臺東縣衛生局指出，今年的健康嘉年華以「島嶼風格」為主題設計，現場設置六大主題島嶼民眾只要完成闖關集章，就能兌換摸彩券與TTPUSH健康金幣，不僅能輕鬆學習健康知識，還能參加抽獎把超值好禮帶回家！
屆時活動現場更規劃美味餐車市集、兒童氣墊遊戲區與趣味投籃挑戰區，讓大小朋友在推廣健康的同時，也能放鬆享受週末午後的歡樂時光。壓軸登場的超值摸彩活動，將送出包含iPhone 17、iPad平板電腦、智慧手錶、筆電與腳踏車等多項豐富獎品，現場驚呼聲與歡笑聲絕對不間斷！
當天摸彩採現場公開抽獎方式進行，中獎者須本人於現場憑摸彩券存根聯及有效證明文件（如身分證、健保卡、駕照或居留證）領取獎品，若無法出示有效證件，將無法領獎，敬請民眾特別留意。
衛生局孫國平局長表示，健康嘉年華已成為縣內最受民眾喜愛的年度健康推廣活動。今年以可愛繽紛的島嶼風格設計，期望讓健康教育更貼近生活，吸引更多家庭與孩子共同參與，希望大家能在輕鬆遊玩的過程中學習健康觀念，將健康行動融入日常，讓臺東成為真正的健康城市。
誠摯邀請大家相揪來「2025臺東健康嘉年華」，一起FUN心動起來、學健康、拿好禮，享受充滿笑聲與驚喜的健康午後時光！
