臺東健康嘉年華 11/8市民廣場熱鬧登場

一年一度的臺東健康嘉年華將於十一月八日下午2點至6點，在臺東市南京路市民廣場熱鬧登場！今年活動以「FUN心～醫起動起來」為主題，打造充滿挑戰與驚喜的健康探險之旅（見圖），邀請民眾來闖關六大主題島嶼並集章參加抽大獎，一同展開一場融合知識、趣味與健康的冒險。

今年活動以六大主題島嶼串聯展開，內容多元且兼具知識性與互動性。由醫政科推出「醫政領航新紀元」，介紹臺東醫療照護升級新政策，從醫療品質提升、遠距醫療服務到全民健康大家醫計畫等，讓民眾看見縣府在醫療資源分配與醫病關係改善上的努力；食藥科以「藥求安全．食在安心」為題，透過互動遊戲宣導正確用藥與食品安全觀念，包含藥品辨識、藥袋標示說明、食品添加物與保存期限等，讓民眾輕鬆學習「食」與「藥」的安全守則。

長照科規劃「長照大航海．四島探險祭」，結合長照服務據點介紹、照顧者支持與長照2.0政策宣導，透過互動闖關與體驗活動，推廣「在地安老」理念，倡導健康老化與社區共融；保健科打造「保健樂活島」，強調健康促進與疾病預防，以均衡飲食、規律運動、戒菸防檳、慢性病防治為主題，並設置健康體位量測及保健問答闖關活動，讓民眾在參與中學習健康知識、實踐樂活精神。

疾管科推出「抗疫島大冒險」，透過防疫闖關遊戲與知識問答，讓大家了解登革熱、流感、腸病毒及其他傳染病的防治重點，持續強化社區防疫意識與衛生習慣；心檢科則以「心健康．心幸福」為主題，聚焦心理健康與情緒管理，介紹心理諮商、壓力舒緩、憂鬱篩檢與社區心理健康資源，邀請大家「關心自己、傾聽他人」，共同營造友善支持的心靈環境。

民眾可依地圖探索各主題島嶼，完成闖關任務即可集章參加抽獎。透過寓教於樂的設計，參加者不僅能獲得豐富的健康知識，更能體驗探險闖關的樂趣。此外，現場還設有兒童氣墊遊戲區、美食市集及最受矚目的超級抽獎活動，獎項包括APPLE手機、智慧手錶、平板電腦與家電用品等，還有TTPUSH金幣現場好康發放，驚喜連連、樂趣滿滿。

臺東縣衛生局孫國平局長表示，健康嘉年華會以不同主題呈現醫療與保健新知，今年特別以冒險島概念讓民眾參與，期望在互動遊戲中，能更深刻認識臺東的健康政策與資源，讓健康意識自然融入生活；無論是全家大小、好朋友相揪，或是一個人想來走走，都能盡情享受探索的樂趣，邀請全縣鄉親共襄盛舉，一起冒險、一起樂活、一起健康！