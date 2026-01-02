臺東元旦升旗熱鬧登場 縣長宣布長者健保與學生午餐免費新政

元旦升旗典禮現場照/臺東縣政府提供

迎接2026年到來，臺東縣政府於昨(1)日在縣立體育場舉行「迎向新程」元旦升旗典禮，縣長饒慶鈴在會中宣布，今年起縣府將加強社會福利，包含代繳70歲以上長者健保費、實施公立國中小學生營養午餐免費，以及提供不孕夫妻最高6萬元的助孕與凍卵補助，致力打造全國最幸福的城市。

典禮由賓茂國中VASA樂舞團帶來的排灣族樂曲揭開序幕，並由合唱團領唱國歌。饒慶鈴縣長表示，臺東在過去一年於幸福指數調查奪冠，更獲得多項永續城市獎項肯定，為了實質回饋縣民，今年福利政策再升級，除了長者健保與學生午餐補助外，也調高重陽禮金至2,000元，並針對高風險族群補助帶狀疱疹疫苗，全方位守護縣民健康。

活動尾聲由東大附小合唱團演唱自創曲「飛向2026」，並安排充滿驚喜的彩蛋表演，由現場貴賓將象徵十全十美的臺東博覽會彩球拋向觀眾席，與民眾共同分享新年的喜悅。

縣府團隊表示臺東持續推動慢經濟發展，今年7月將舉辦臺東博覽會，誠摯邀請全體縣民與遊客走進臺東，見證這座城市的轉變與活力。