臺東元旦升旗！民眾齊聚 迎向2026幸福新旅程

迎接2026年，一日臺東縣政府在縣立體育場舉辦「迎向新程」元旦升旗典禮（見圖），湧入逾3,000名民眾及各界代表。縣長饒慶鈴表示，2026年有更多社會福利，包括70歲以上長者健保自付額由縣府全額代繳、公立國中小學生營養午餐免費，不孕夫妻助孕、凍卵補助6萬元等。

典禮由賓茂國中VASA樂舞團以排灣族樂曲《盡情歌唱》與《拉拉伊＆遊戲歌》揭開序幕，賓茂國中合唱團領唱國歌，旗手由警察局保安警察隊特殊任務編組的霹靂小隊陳冠豪、王靖陞警員擔任，莊嚴而英挺身影象徵守護臺東堅定力量。

縣長饒慶鈴表示，昨晚臺東舉辦全國最強跨年演唱會到凌晨，今天繼續元旦升旗，場面相當熱血，感謝縣警局、文化處、環保局、衛生局、財經處、建設處、國計處、臺東市公所清潔隊等，成就人數最多的跨年演唱會。今年參加元旦升旗典禮，人數再創新高，十分感動。縣府團隊打造臺東慢經濟，在經濟日報「縣市幸福指數大調查」勇奪冠軍，是全國最幸福縣市；此外，連續2年在《遠見》縣市總體暨永續競爭力調查中獲得一般縣市組冠軍及五星縣長，2025年榮獲「競爭力典範之城」；在《今周刊》永續城市SDGs大調查，獲最佳首長信任獎、社會力特別傑出獎及永續城市優等獎。

饒慶鈴進一步指出，今年啟動更多社會福利措施，包括七十歲以上長者健保自付額由縣府全額代繳、六十五歲以上長者重陽禮金提高為二000元、公立國中小學生營養午餐免費及不孕夫妻助孕、凍卵補助六萬元；此外，補助五十歲以上的低收及中低收入戶、六十五歲(原住民五十五歲)以上有高風險因子族群帶狀?疹疫苗每人二劑。而七/三~八/二十日將舉辦台東博覽會，邀請縣民成為臺東代言人，歡迎大家走進臺東、認識臺東。

今日活動驚喜的彩蛋表演，由東大附小合唱團演唱自創曲「飛向2026」，貴賓接下由啦啦隊帶來迎向新程的2顆「臺東博覽會」大球及8顆彩球並拋向台下觀眾，寓意「十全十美」，互相祝賀2026新年快樂，為活動畫上圓滿句點。