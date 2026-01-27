臺東免費心理諮商 助民眾與救災人員重拾安定

115年度重大災害事件心理健康支持方案海報

為守護民眾心理健康，臺東縣衛生局推動「重大災害事件心理健康支持方案」，針對去年底受到北捷攻擊事件衝擊的民眾，以及投入花蓮馬太鞍溪救災的人員與志工，提供每人3次免費心理諮商服務，希望透過專業諮商與陪伴，協助大家走出焦慮與不安，重新找回生活的安定力量。

臺東縣衛生局指出，去年底發生的北捷隨機攻擊事件，讓許多現場目擊者與透過新聞關注的民眾產生心理創傷，甚至出現失眠、焦慮或不敢搭乘大眾運輸工具等反應；去年9月在花蓮參與堰塞湖救災的救災人員與志工，在長期高壓的工作環境下，心理健康也需要被關注。

衛生局表示，只要是受到這兩起事件影響的個人或團隊，都能申請心理諮商補助，由專業人員協助處理情緒壓力，目前臺東縣共有7家合作機構提供服務，包括凝鏡、第3空間、美好、心鏡、茁然谷等心理諮商所，以及衛福部臺東醫院與成功分院。

民眾若有需求，可先上網搜尋「心理健康支持方案地圖索引」，查詢名額並向機構預約時間，最後攜帶身分證明文件前往即可。此外，若有心理諮商需求或情緒困擾，也可撥打24小時安心專線1925，或洽詢縣內各心理衛生中心，讓專業團隊陪伴您度過心理難關。