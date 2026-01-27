臺東兒少代表青春接力 傳承公共責任共建友善城市

兒少代表交流活動

臺東縣政府舉辦兒少代表迎新送舊活動，透過青春接力營隊，邀請新舊任22位代表參加，希望學長姊把經驗傳給新進成員，鼓勵年輕人持續關心公共事務，共同為臺東的未來努力，也標誌著兒少參與制度，在臺東變得更加成熟且能永續發展。

活動由學長姊分享過去參與政策討論與推動計畫的實戰經驗，帶領新任代表學習如何負責並進行團隊合作，臺東縣政府指出，這次的代表成員背景非常多元，包括國中、高中到大學的學生，大家來自不同的地區與學校，讓這套參與制度能納入更多樣的觀點，確保不同年齡層的心聲都能被政府聽見。

社會處長陳淑蘭提到，過去2年兒少代表成功推動多項計畫，讓縣府政策更能回應青少年的真實需求，今年報名參與遴選的人數非常踴躍，顯現臺東年輕人對社會議題的高度關注與投入，期盼透過經驗傳承與世代合作，共同打造一個更友善且多元共融的臺東。