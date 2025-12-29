臺東全面查核加水站 水質檢驗均合格飲水安全無虞

臺東縣衛生局針對縣內加水站實施全面稽查

臺東縣衛生局針對縣內加水站實施全面稽查，查核重點包括設施設備環境衛生、資訊及廣告標示，以及水質抽驗結果，共完成135件水質抽驗，微生物初驗不合格者均已依規定要求業者限期改善並暫停販售；其中初驗不合格者計10件，皆已複抽驗合格；另針對溴酸鹽進行水質安全抽驗共32件，檢驗結果均符合標準。

臺東縣衛生局表示，為強化加水站自主管理與法規遵循，依「臺東縣加水站衛生管理自治條例」規定，每年定期辦理加水站衛生講習，宣導業者落實食品業者登錄、投保產品責任險，確保販售水品的品名及廣告內容與實際性質相符，同時加強管路、加水槍及製水過程等衛生管理措施，要求貯存設備與加水槍應設有防塵設施、避免日照曝曬，加水站周邊環境保持清潔，並定期更換濾心，以確保供水品質與衛生安全。

臺東縣衛生局呼籲消費者，在加水站購買飲用水時，應留意是否張貼「臺東縣加水站核准證明」、「水源供應許可證」及「應煮沸勿生飲」等標示，自備盛裝容器亦應定期清洗，飲用前務必煮沸，避免生飲，以降低健康風險。衛生局將持續辦理不定期稽查與抽驗，守護縣民飲水衛生安全。

衛生局提醒加水站業者，若於產品品名或廣告中使用「活」、「活礦」、「活礦泉」、「量子」、「健康」、「負氫」、「磁礦化」、「磁能」、「磁氧」、「磁礦」、「活氧」、「能量」、「能量活化」、「小分子水」等字樣，恐涉及違反《食品安全衛生管理法》第28條第1項「不實、誇張或易生誤解」的規定，將依同法第45條處新臺幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰；另若違反第28條第2項食品不得宣稱醫療效能的規定，最高可處500萬元罰鍰，請業者務必審慎遵循相關法令。