臺東公費肺炎疫苗升級開打 符合資格民眾請儘速接種

成人公費肺炎鏈球菌疫苗升級接種計畫

為了保護縣民健康，臺東縣衛生局宣布自1月15日起，正式實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗升級接種計畫，本次疫苗升級為新型疫苗，只需接種一劑就能獲得完整保護力，首波對象包含從未接種過肺鏈疫苗、已接種23價疫苗且滿1年與65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗者，可於滿65歲(含)且與前劑間隔滿(含)5年後接種，如為高風險對象，可間隔至少8週接種，符合資格的民眾可攜帶身分證及健保卡，前往各地衛生所或合約醫療院所施打。

衛生局局長孫國平提醒，秋冬是呼吸道疾病的好發季節，目前流感疫苗與新冠疫苗也持續開放接種，即日起至2月28日，新冠疫苗接種對象已擴大至滿6個月以上且尚未接種的民眾，由於疫苗接種後約需2週才能產生足夠保護力，建議65歲以上長者、學齡前幼兒、慢性病患者及孕婦等高風險族群應儘早完成接種，此外，流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗與新冠疫苗可以同時接種，一次領取多重保障。

民眾若想查詢住家附近的合約院所名單，可至衛生局官網的業務專區查詢，或撥打各鄉鎮衛生所電話諮詢，前往接種時，請務必攜帶健保卡及相關證明文件，如孕婦手冊或兒童健康手冊，共同守護自身與家人的身體健康。