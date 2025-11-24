臺東分局交通大執法專案勤務 防制事故守護用路安全

▲輔具宣導講座。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】歲末將至，為了減少交通事故帶來的悲劇，臺東分局將於11/24至11/26展開防制交通事故大執法，將不定時、不定點，針對「行人違規、不停讓行人、無號誌路口未停讓、無照駕駛、酒後駕車、轉彎未依規定、未繫安全帶及未戴安全帽」等易肇事違規持續加強交通執法，遵守交通規則不是約束，而是保障自身及他人的生命財產安全!

警方強調，取締只是手段，有效防制交通事故發生才是最終目的，駕駛人務必保持耐性，無論路口是否設有號誌，都應減速慢行，左右察看，並在必要時停讓行人，爭取充分反應時間，以避免事故發生。

臺東警察分局表示，唯有駕駛人與行人共同遵守交通安全規則，才能營造安全、友善的交通環境，方能大幅降低事故風險，讓大家快樂出門、平安回家。