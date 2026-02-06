臺東創新教育大放異彩！ 2026IEYI世界青少年發明展臺灣選拔賽 勇奪雙金與多項大獎

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣科學教育再傳佳績！「2026IEYI世界青少年發明展：臺灣選拔賽」得獎名單公布，臺東縣代表隊表現優異，共獲2面金牌、2面銅牌及3項佳作，其中長濱鄉樟原國小與長濱國中表現尤為卓越，雙雙奪下金牌，尤其長濱國中楊天銘、田若晴及李孟恩同學以作品「零接觸護康天使」參賽，更是連續二年奪下金牌，相當不容易。縣長饒慶鈴對獲獎師生表達祝賀，並肯定長期深耕科學與智慧教育，讓偏鄉的孩子也能展現頂尖的研發與同理心。

臺東縣長饒慶鈴表示，「發明不只是技術的展現，更是同理心的實踐。」此次競賽佳績不僅展現臺東學子的創造力與實踐能力，更突顯地方教育資源的發展成果，期盼學校將創造力教育融入生活、自然與生活科技等相關學習領域，學生從日常生活中發現問題並持續關懷社會環境。未來，臺東縣將持續鼓勵學生投入創新發明，激發更多具實用價值的優秀作品及學子的無限潛能，讓科學與創意在臺東展現優質的創造力。

教育處長蔡美瑤說明，長濱國中楊天銘、田若晴、李孟恩三位同學，針對「在宅急症照護」需求，為行動不便的病患提供住院等級的居家照護，並有效降低院內感染風險，研發出金牌作品「零接觸護康天使」。設計核心採用毫米波雷達技術，病患無需佩戴繁瑣設備，即可實現全天候「零接觸」監測心跳與呼吸等生命徵象。一旦系統偵測到生命徵象異常或接收到病患聲控求救，會即時透過語音、無線LED燈板及LINE通知照顧者，確保救援無時差，作品更整合了遠端視訊監測與語音密碼開門功能，提升了照護的靈活性與安全性。

臺東縣最北端的樟原國小，全校雖僅有20名學生，卻由六年甲班學生廖昱晃、董韋杰研發出「智能甲蟲餵食器」，奪得國小組「便利生活類」金牌。該作品整合視訊、遠端餵食及語音聲控功能，解決了甲蟲飼養者無法隨時照護的痛點，充分展現學生觀察自然與整合科技的能力。

此外，東海國小林慕帆同學則從對外公的觀察出發，研發「銀髮族下車省力充氣靠墊」，勇奪銅牌與特別獎，透過自動充氣升降系統協助長輩輕鬆起身，減輕腰部的負擔。校長陸雅林指出，這歸功於學校自2020年起推動的智慧創意發想中心與校訂科技課程，成功培養學生解決生活難題的運算思維。東海國中以「多功能剪指甲盒」與「復健壓電球」分別獲得銅牌與佳作；賓茂國中的「靜心手機保管箱」、東大附小的「馬克杯防漏輔助器」也獲得佳作肯定。

臺東縣政府教育處表示，縣府近年積極投入資源支持師生參與科學競賽及發明創作，未來將持續透過跨領域學習整合，鼓勵學子勇敢想像、動手研發，讓臺東的創新軟實力持續在世界舞台發光。（照片記者朱達志翻攝）