臺東區漁會推廣釣仔魚文化 饒慶鈴：以智慧漁法讓漁業更永續

▲釣仔魚漁法不同於網具一網打盡，捕捉高品質、高經濟價值的魚種，更能有效維護海洋資源永續利用。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為推廣海洋永續的智慧漁法，臺東區漁會、臺東縣政府今（12）日舉辦「釣仔魚文化祭」，縣長饒慶鈴強調，釣仔魚漁法不同於網具一網打盡，捕捉高品質、高經濟價值的魚種，更能有效維護海洋資源永續利用，縣府會持續協助漁會推廣這樣的友善漁法，更歡迎臺東地區的海鮮餐廳一起響應，提供更多「釣仔魚」美味料理，共同促進臺東漁業永續發展。

活動以「吃魚也能護魚成果分享會」為題，在台東市北町日式建築宿舍群舉行，包括饒慶鈴、臺東區漁會理事長陳志和、常務監事陳坤昌、總幹事吳柏成等人與會，現場有「食魚教育互動展示牆」、釣仔魚漁法介紹立牌與漁具展，並播放釣仔魚形象影片，向民眾傳達守護海洋與永續漁業的重要理念。會中也公布由臺東區漁會與雲品集團攜手合作、運用釣仔魚中具有高經濟價值的長尾鳥、紅喉等魚種開發特色料理，實踐「懂魚，才懂吃魚」的食魚教育精神。

饒慶鈴指出，釣仔魚不是用網具「一網打盡」，釣仔魚漁法仰賴漁民智慧、耐心與技藝的人魚博弈，不僅能捕捉新鮮高品質、高經濟價值的魚種，更能有效維護海洋資源永續利用，是十分值得推廣的友善漁法。食魚教育需要大家一起努力，讓更多人認識魚、了解魚市場的運作及漁獲的處理、烹煮，一起支持友善於法、推動海洋永續。

陳志和理事長說明，「釣仔魚」指以延繩釣與一支釣等友善漁法捕獲的魚類，其特殊性源於臺東地區海域水深較深且海流複雜，欲捕撈深海高經濟價值魚類，難以僅靠網具作業。漁人必須仰賴魚鉤與釣線，以深海釣取的方式，才能獲取這些珍貴漁獲。

他說，這些高經濟魚類多屬於如笛鯛科，或因棲息深度而讓體色偏紅的魚種，被在地漁人統稱為「釣仔漁」。

吳柏成強調，釣仔漁法不僅符合友善漁法，更帶來最高品質的漁獲，因此上任後便全力推動釣仔漁文化與食魚教育，12月6日已舉辦兩場次食魚教育工作坊，帶領學員從參觀漁市拍賣、食魚教育、料理示範、認識釣仔魚與永續漁法、富岡漁港走讀，到釣仔魚法介紹，全方面了解在地漁業發展，也學習如何透過「責任消費與生產」的實際行動，支持推動「保育海洋生態」，持續引導富岡漁港朝向高經濟價值漁獲與海洋永續方向轉型。

農業處表示，釣仔魚是凝聚漁民智慧的友善捕撈方式，能提升民眾對海洋生態與食魚文化的認識。希望透過本次活動提升漁民投入意願，也吸引更多人關注臺東豐富的海洋資源、釣魚文化與特色漁產。未來縣府將持續透過多元活動，促進地方漁業永續發展。