臺東南島文化客廳成果分享 展現「南島文化原鄉」行動力
臺東縣政府推動的「二○二五南島文化客廳行動計畫」，即將於十一月二十二日下午三點在就藝會舉辦成果分享會，邀集在地文化團隊、藝術家及國內外合作夥伴齊聚一堂，回顧一年來的交流歷程與行動成果（見圖）。
臺東縣政府表示，「南島文化原鄉」政策的執行是透過多項計畫與行動，持續深化地方文化能量，讓臺東逐步成為南島文化的交流樞紐。而南島文化客廳行動以「推廣南島文化共識、促進國際交流、深化文化理解」為目標，透過接待、交流、推廣、遊程等面向展開，參與人次逾千，展現臺東多元且有機的文化實踐力。
透過南島文化客廳的推動，除讓在地青年與藝術家與國際夥伴互動，更形塑出一種屬於臺東的文化節奏，讓文化在生活中被看見、被實踐。也就是「臺東正以慢經濟的節奏，讓文化成為可持續發展的力量，也讓世界看見南島文化的深度與溫度。」
活動當日將於就藝會以傳統南島呼求儀式揭開序幕，由少多宜老師吹號迎賓、獵人學校吟唱開場，現場播放年度影像剪影，並邀請獵人學校及各在地團隊代表分享心得，最後於成果展區進行茶點與交流，展現公私協力與文化共創的能量。
縣府文化處長李吉崇指出，南島文化原鄉政策不僅是一項文化推動計畫，更是臺東連結世界的重要路徑，透過實際的行動與交流，讓文化外交成為生活的一部分，「南島文化客廳」展現了臺東的文化自信與包容精神。過去一年，結合在地團隊與國際夥伴，完成多場深具意義的南島交流行動，從迎接加拿大原住民音樂人Aysanabee首訪花東、接待帛琉航海大師Sesario與Alingano Maisu領航家，到拍刺浪潮節藝術家齊聚臺東，實踐「南島迎賓之道」；同時舉辦「南島藝術共識營」等座談，串聯部落青年與文化實踐者共議未來藍圖；並以《達荷美：祖靈回家》紀錄片放映、工藝講座等推廣活動，深化文化理解與公共參與。
臺東縣府表示，未來將持續以「南島文化原鄉」為政策核心，深化文化與教育的合作，支持青年、藝術家及社群團體的創作行動，讓「南島文化客廳」成為臺東與世界連結的文化燈塔，延續南島文化的生命力與影響力。
