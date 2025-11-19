臺東原民照護再升級！ari kivangavang 唱出歡樂唱出愛 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】臺東縣政府原住民族行政處今(19)日在 TTICC原住民文化創意產業聚落舉辦「ari kivangavang！114年原住民社會福利聯合成果展暨大手牽小手文化健康站歌唱比賽」，集結縣內三大原民社福計畫成果，展現原鄉在長者照護、文化傳承與健康促進上的多元創新。現場除成果展示外，還安排「大手牽小手文化健康站歌唱比賽」與多項體驗活動，來自全縣超過百個文健站、約三千名長者齊聚一堂，共同展現出卓越的生命力。

縣長饒慶鈴表示，臺東是一個有溫度的城市，長者是最珍貴的文化資產，近年縣府透過文化健康站的深化推動，讓長者從被照顧者轉變為文化行動的主體，將部落智慧、語言與記憶以創新的方式重新被看見。今年的成果展以「文化照護、健康促進、永續共學」為主軸，透過桌遊、動畫、懷舊創作與運動闖關等方式，串聯社福與文化兩大面向，讓「延緩失能」不只是醫療照顧任務，而是一種融入生活、情感與文化的溫柔陪伴。

縣府原民處指出，成果展內容橫跨三大計畫主題—「原住民部落長者運動暨延緩失能照護計畫」以健康促進與運動體驗為核心，設有匹克球與健走杖體驗區，並展示照服員培訓成果與體適能檢測數據，推動「健康老化」理念；「文化健康站懷舊創新提升計畫」透過長者生命故事、團體貼布畫、族語動畫與懷舊桌遊，呈現文化記憶的創新延續；「原住民族傳統醫療保健計畫」則聚焦於共耕園與傳統植物應用，展示復耕植物與以草本食材研發的茶飲與點心，從日常飲食中實踐文化照護。

活動現場最受矚目的「大手牽小手文化健康站歌唱比賽」，分為上、下午兩梯次進行，共有35個文健站輪番登台，有些站點還帶著部落的孩子一起上台，用歌聲展現跨世代共唱、大手牽小手的感動畫面。下午的頒獎典禮與成果表揚，鼓勵體適能、懷舊創作及食療等計畫優秀人員及文健站今年度的努力付出，並頒發歌唱比賽優勝「唱到心坎獎」。

原民處處長高忠雲表示，根據《遠見雜誌》公布2025年縣市長施政滿意度調查，縣長饒慶鈴以71.7%高支持度蟬聯五星縣長，展現在長照、社福與文化推廣方面的卓越成果。透過這場年度整合性展演，期待讓社會大眾看見臺東原鄉長者在文化、健康與社區共融上的亮眼成果，體現「原鄉共好，幸福相隨」的核心精神。這場融合文化、健康與愛的盛會，正如主題「ari kivangavang！」(排灣族語一起來玩吧之意)—用笑聲與歌聲一起同樂共玩，唱出幸福臺東的部落樂章。