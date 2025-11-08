臺東吹起復古風！慢村生活節帶你重返舊時光
【記者張嘉誠／綜合報導】
隨著台東縣長饒慶鈴與立法委員陳瑩等貴賓共同撕下象徵時光啟程的「復古票根」，「2025臺東慢村生活節」正式揭開序幕！活動以「慢村臺東」為核心，以「食光倒轉」為主題，在11月8日、9日兩天，臺東縣政府邀請大家來到臺東舊站特區新生廣場，一起穿越回懷舊年代，共享那段笑聲淳厚、人情滿街的慢生活時光。
首日活動氣氛相當熱烈，以大型復古牌樓拱門打造的入口，吸引許多民眾駐足打卡。「食光DISCO歌舞廳」區，實力歌手與樂團輪番登台，並帶來經典懷舊歌曲。現場也特別開放「全民開唱」時段，現場不少民眾報名熱唱80、90年代经典經典歌曲。
重現古早市場的「復古菜市場×慢村市集」現場人潮不斷，咖啡香、茶香與笑聲交織成節奏。攤位間擺滿農產、甜點與手作創意，遊客邊逛邊拍照、邊嚐地方風味，整個廣場充滿生活氣息與節慶熱度。
一側的「週末時光DIY」區洋溢著熱鬧氣氛，卜拉米農坊帶領民眾專注製作趕烏器，竹香與笑聲交織；金針山休閒農業區的金針包豬肉體驗香氣四溢，吸引遊客圍觀；崁頂社區的竹槍DIY更讓大小朋友玩得不亦樂乎，現場充滿歡笑與驚呼聲。在「慢村講堂」則由富岡社區分享「魚丸的故鄉」，現場還飄散著熱魚丸湯的香氣。DIY及講堂明(9)日都還有，同步現場開放報名，民眾千萬別錯過。
現場多項互動優惠吸引民眾熱情參與，邊逛邊玩體驗慢經濟魅力。「打卡禮」限量草本蚊香成為熱門收藏，「滿額戳戳樂」傳來抽中好禮的驚喜聲，「雙倍券換購」與「環保加分禮」也帶動現場消費與綠色行動，讓市集充滿笑聲與驚喜，展現臺東慢村的活力與溫度。慢村生活節明天還有一天，活動與表演場場精彩，誠摯邀請大家把握假日好時光，一起來「食光倒轉」體驗最具生活溫度臺東慢時光。
更多資訊請上「臺東慢村」粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61565209624831
