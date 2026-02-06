臺東啟動年終大掃除 饒慶鈴感謝清潔隊辛苦付出致贈安全護具

「除舊佈新，臺東亮起來」九天春節連假將至，為確保環境整潔與第一線清潔隊員作業安全，臺東縣環境保護局於六日舉辦歲末年終大掃除誓師活動。縣長饒慶鈴除向堅守崗位的環保同仁表達誠摯感謝（見圖），也致贈安全護具予各鄉鎮市清潔隊。

饒縣長說出，年終歲末家戶大掃除使垃圾清運量明顯增加，縣府特別採購作業防護裝備，提供隊員執勤使用，請民眾配合落實垃圾分類、居家環境整理，減少清潔隊員負擔，除舊佈新，迎接嶄新馬年。

饒慶鈴與環保局長黃權煒、各公所清潔隊長共同誓師，宣告歲末大掃除正式啟動，縣長並致贈賀歲紅包，祝福大家馬年行大運；饒慶鈴表示，清潔隊員長年默默守護城鎮環境，是維護臺東整潔與生活品質最溫暖、也最堅實的力量。尤其年終歲末，家戶大掃除使垃圾清運量明顯增加，第一線作業風險隨之提高，縣府特別重視清潔隊員的工作安全，主動規劃並採購防穿刺手套、耳罩、口罩及袖套等防護裝備，提供隊員於勤務中使用。未來也將持續與各鄉鎮市公所攜手，爭取相關經費，逐步提升清潔隊裝備與作業條件，打造更安全、友善的工作環境。

環保局長黃權煒指出，歲末年終進行居家大掃除時，請鄉親同步檢視住家內外環境，清除廢棄物及積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，從源頭降低病媒蚊孳生風險。如需進行居家除蟲，選購環境用藥應掌握「四要」原則，包括「要對症」確認防治對象、「要合法」選用具環境部許可證字號產品、「要時效」留意有效期限，以及「要識標」詳讀外包裝標示，確保正確、安全使用。

黃局長提醒，春節期間垃圾清運時間調整，相關資訊可至臺東縣環境保護局官網或向各鄉鎮市清潔隊洽詢。環保局並呼籲鄉親體恤清潔人員辛勞，配合垃圾分類規定，垃圾與資源回收物分別交由垃圾車及回收車清運，切勿隨意棄置。違規棄置廢棄物已違反廢棄物清理法，將處新臺幣1,200元至6,000元罰鍰，期盼全民共同遵守規定，攜手打造乾淨、舒適、美麗的臺東家園。