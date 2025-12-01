臺東國際身心障礙日公益園遊會 落實CRPD平權精神
為響應12月3日「國際身心障礙者日」，展現對身心障礙者權益與共融社會的重視，臺東縣政府在南京路市民廣場舉辦「2025國際身心障礙者日公益園遊會」，希望進一步落實身心障礙者權利公約（CRPD），促進身心障礙者社會參與及融合精神。
在南京路廣場舉辦的這項活動，臺東縣政府邀集縣內身心障礙者團體、特教學校及社福機構共襄盛舉，逾五十個單位參與，場面溫馨熱鬧。內容包含身心障礙團才藝表演、公益市集、闖關體驗活動等，讓民眾透過互動闖關與真實體驗，深入理解不同障礙者的生活挑戰，消除誤解與歧視，實踐共融無礙的社會價值。
臺東縣政府社會處長陳淑蘭表示，縣府近年持續強化交通、健康、照護與就業等支持系統，建立全國標竿的身障服務政策。交通平權方面，提供全國最高1,500點「敬老博愛卡補助」，可折抵縣內計程車、客運及臺鐵區間車車資，讓行動不便者出行更便利，此外，結合「TTGO預約接送服務」，為長者及身心障礙者設計，透過串聯在地車隊，讓交通服務更貼近居民需求。
推動「揪團遊臺東」方案，提供免費中型復康巴士接送服務，只需8人即可成團，每月規劃3條交通路線，讓身障朋友以低廉費用前往史前博物館、初鹿牧場等景點，享受外出旅遊樂趣。健康照護方面，提供每兩年一次、每次1,000元健康檢查補助，協助及早發現潛在健康風險，推廣預防醫學觀念，提升健康照護覆蓋率。
為完善社區支持網絡，縣府設立6處身心障礙者服務中心，整合個案管理、心理支持及家庭諮詢等功能，建置10處日間照顧站、11處小作所、10處社區居住站及5處家庭托顧站，提供身障者量身打造的照顧與支持，在熟悉社區獲得持續性照護與陪伴，實現「社區即生活」理念。
國際身心障礙者日公益園遊會活動，以互動闖關形式，讓民眾實際體驗身障者在日常生活中的不便，培養平等與尊重的態度相處。陳處長說，秉持「沒有障礙，才有平權」信念，延伸到「隱性障礙」族群，如自閉症、過動症、慢性疾病及心理障礙等，都需要被看見、理解、支持，並透過教育宣導與社區參與，使「看不見的障礙」也被正視。未來縣府會繼續秉持「以人為本」的精神，透過跨局處合作與在地資源整合，推動更多貼近實際需求的政策，讓臺東成為真正包容、多元、溫暖的幸福城市。
