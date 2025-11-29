臺東國際身心障礙日公益園遊會 逾50單位參與 熱鬧
落實身心障礙者權利公約（CRPD），促進身心障礙者社會參與及融合精神，響應十二月三日「國際身心障礙者日」，臺東縣政府舉辦一一四年國際身心障礙者日「理解隱性障礙、消除誤解歧視」活動，展現對身心障礙者權益與共融社會的重視。
二十九日臺東縣政府在南京路市民廣場舉辦「2025國際身心障礙者日公益園遊會」，邀集縣內身心障礙者團體、特教學校及社福機構共襄盛舉（見圖），逾五十個單位參與，場面溫馨熱鬧。內容包含身心障礙團才藝表演、公益市集、闖關體驗活動等，讓民眾透過互動闖關與真實體驗，深入理解不同障礙者的生活挑戰，消除誤解與歧視，實踐共融無礙的社會價值。
社會處長陳淑蘭表示，近年持續強化交通、健康、照護與就業等支持系統，建立全國標竿的身障服務政策。交通平權方面，提供全國最高1,500點「敬老博愛卡補助」，可折抵縣內計程車、客運及台鐵區間車車資，讓行動不便者出行更便利，此外結合「TTGO預約接送服務」，為長者及身心障礙者設計，透過串聯在地車隊，讓交通服務更貼近居民需求。
推動「揪團遊臺東」方案，提供免費中型復康巴士接送服務，只需8人即可成團，每月規劃三條交通路線，讓身障朋友以低廉費用前往史前博物館、初鹿牧場等景點，享受外出旅遊樂趣。健康照護方面，提供每兩年一次、每次1,000元健康檢查補助，協助及早發現潛在健康風險，推廣預防醫學觀念，提升健康照護覆蓋率。
為完善社區支持網絡，縣府設立六處身心障礙者服務中心，整合個案管理、心理支持及家庭諮詢等功能，建置十處日間照顧站、十一處小作所、十處社區居住站及五處家庭托顧站，提供身障者量身打造的照顧與支持，在熟悉社區獲得持續性照護與陪伴，實現「社區即生活」理念。
就業扶助方面，縣府推動庇護工場及支持性就業服務，協助身障朋友在友善職場中發揮專長，透過職業訓練與就業媒合，連結企業資源與職場需求，創造穩定就業機會。推動「視障按摩體驗計畫」及「銀髮人才服務據點」，鼓勵不同年齡層與能力條件身障者參與職場，打造多元、包容勞動環境。
臺東縣政府表示，活動融入CRPD精神，以互動闖關形式，讓民眾實際體驗身障者在日常生活中的不便，培養平等與尊重的態度相處。長期秉持「沒有障礙，才有平權」信念，延伸至「隱性障礙」族群，如自閉症、過動症、慢性疾病及心理障礙等，都需要被看見、理解、支持。並透過教育宣導與社區參與，使「看不見的障礙」也被正視。未來秉持「以人為本」精神，透過跨局處合作與在地資源整合，推動更多貼近實際需求的政策，讓臺東成為真正包容、多元、溫暖的幸福城市。
