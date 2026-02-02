臺東圖書館新館自修室2/5開放 98個座位供民眾登記進修

臺東縣立圖書館自修室

為滿足廣大讀者與學生進修需求，臺東縣立圖書館總館自修室於2月5日起搶先開放，文化處考量圖書館舊館整修與新館建設已進入最後整備階段，為回應學生備考及民眾自主學習的需求，規劃於總館全面開館前，提供每週四至週日、共計98個座位的自修空間，讓民眾能在優質環境中專心讀書。

臺東文化處長李吉崇表示，目前館方正全力進行最後的開館準備，自修室開放時間暫定為每週四至週日上午9時至晚間21時，此外，原本設於藝文中心一樓的臨時借還書服務台，也將同步移回圖書館原址，讓借還書服務正式回歸館內。新自修室採取現場登記、當天使用的方式，民眾進館後可直接辦理手續，享受舒適且穩定的學習氛圍。

文化處表示，全新的自修室不僅硬體升級，更導入了多項現代化服務設施，包含電子座位卡系統以及兩段式門禁管理機制，不僅提升管理效率，也確保空間使用的公平性，未來計畫將座位預約系統與臺東縣立圖書館APP進行串接，提供更便利的線上預約服務。