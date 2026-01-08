臺東土黏黏十周年 學生深入卑南海岸記錄在地溫暖故事

臺東土黏黏新書成果發表會

學生曾荃宥分享富岡漁港船長的紀錄故事

數媒系張嘉玲主任陪伴學生一路走來10周年

臺東土黏黏新書成果發表會活動現場大合照

國立臺東大學數位媒體與文教產業學系攜手富山實驗小學舉辦「臺東土黏黏－卑南海岸特輯」新書發表暨成果展，該課程今年邁入第十個年頭，43位大一新生深入富岡、富山與小野柳，透過文字與聲音完成3大主題、11篇記錄在地故事的深度報導，此次成果導入AI工具協作並以有聲書形式呈現，讓學生從校園走入田野與土地連結，實踐永續發展的學習精神。

《臺東土黏黏》創刊10周年，今年帶著大一新生走入卑南海岸線，以自我實踐、海與生活及返鄉創生為主題，用新鮮的眼光書寫地方故事，數媒系主任張嘉玲表示，「我們希望用數位媒體為工具，文化教育為內容，所以在大一上學期大家都很陌生臺東的時候，讓他先知道臺東有很多好玩的課程，先去了解在地的文化、教育和有趣的人事物。」

學生在海與生活篇章中，遇見富岡漁港的船長，不僅學習到漁業知識，也看見生命的韌性 ，學生曾荃宥分享，在漁港看到的動人情節，「鬼頭刀比較特別，牠是非常專情的魚種，牠們都是成對的出現，當一隻被抓走後，另一隻還是會在原地等待」，這些故事是課本上學不到的感動。

走出漁港，學生黃米菲也看見青年返鄉的創業精神，像是只拿著一萬元起家的早餐店老闆娘，展現了臺東堅毅的生命力，「老闆娘一開始回來台東的時候，身上只有一萬元的啟動資金可以經營早餐店，後來研發出米蛋餅這個早餐，現在做得很好，我覺得很勵志。」

張嘉玲主任表示，期刊首次利用AI工具製作成有聲書，提升了傳播多元性，讓採訪從作業轉化為與土地的真誠對話，展現教育與地方創生結合的無限可能。