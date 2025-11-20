臺東在地品牌熱烈響應 讓溫暖從臺東出發

為呼應永續與公益精神，臺鐵臺東車站與墨凡股份有限公司於11月19日共同舉辦「舊鞋救命小型募集點」公益活動，號召旅客、東站商場店家、臺鐵與墨凡同仁一起為愛行動，讓不再穿著的物品重新發揮價值，並以就像準備給「親近的人」那份用心，帶來乾淨且完好的物資。

募集自上午十一點啟動至募滿結束，吸引近百名市民熱情響應，現場不僅有墨凡、台鐵同仁及東站商場櫃位共同投入，更帶動周邊居民一同參與，形成一場充滿人情味的公益串聯。

我們於臺東車站共募集到了20個募集袋，內容包括約40公斤鞋類與380公斤衣褲，包含了約50雙鞋類、1200多件衣物，這些物資將統一送往舊鞋救命國際關懷協會伯利恆倉庫，將會透過海運送往東非偏鄉赤貧地區，協助當地居民改善生活條件。

墨凡股份有限公司宣佈，為實際支持物資跨國運送，每一袋募集袋額外捐出新台幣1,500元贊助海運費。11月19日臺東車站為首場公益募集，11月21日將於臺南安南醫院幸福食堂進行第二場募集，兩場活動合計，已先行捐出新台幣60,000元整，以具體行動讓愛延續更遠。

活動由臺鐵臺東車站提供場地協助與宣導推廣，並由墨凡股份有限公司規劃現場佈置與宣傳執行。現場以「從腳開始的希望」為主題，設置募集服務區與活動說明看板，讓往返旅客在月臺與大廳間即能看見這場來自臺東的公益行動。許多旅客在出發或抵達時主動參與，不少人帶著家中已清洗好的鞋子、輕薄衣物前來投入募集袋。整個現場氣氛溫暖，象徵著「一雙鞋、一份心」的善意在車站中蔓延。 特別感謝墨凡東站商場店家共同響應：保順釋迦、小琉球麻花捲、信華農特產站前店、台東美濃冰品車站門市、台東東河包子站前店、老東芳青草茶車站門市、連城記地瓜酥、陳記?糬、私房小廚、鄰家蒸餃東站門市店——他們以實際行動參與物資募集，號召了親友、顧客共同送愛，讓公益能量在商場間擴散延續。

墨凡股份有限公司表示，身為臺東車站商場的經營團隊，能與臺鐵攜手推動這樣的活動意義非凡。透過空間力量串連社會行動，是墨凡一直以來努力的方向。「我們希望讓民眾在最日常的地方，也能參與最有意義的事情，」墨凡薛浚鴻總經理指出，「公益的價值從來不在於數量，真正動人的，是那份願意給出的心。因為有真心，哪怕微小，也能成為別人生命中的光。」未來，墨凡將持續以實際行動支持社會議題，堆疊出一座座有溫度的空間。

臺鐵臺東車站賴彥宇站長表示，這次的公益合作是車站近年推動永續理念的重要里程碑。「車站不僅是交通節點，更是人與人交流、情感流動的地方。透過這次活動，我們看見旅客間互相分享與關懷的能量，也展現出鐵道場域作為公共空間的社會價值。」讓公益活動能以更有溫度的方式呈現，吸引更多人關注永續議題。

最後，墨凡與臺鐵同仁一起協助打包與搬運物資，直到最後一袋物資封好為止。看著一袋袋整齊堆疊的鞋衣，現場人員紛紛表示，「這些袋子不只是物資，更是來自臺東的祝福。」

在這個充滿暖意的午後，愛從車站啟程，跨越山海，朝著更遠的地方前進。

（資料來源：墨凡公司）