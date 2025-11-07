臺東大學以全國最高分榮獲天下大學公民獎冠軍

臺東大學榮獲2025天下大學公民獎冠軍，由總統府副秘書長何志偉(左)頒獎予鄭憲宗校長(右)。

鄭憲宗校長(左)在師範學院院長賴亮郡教授的陪同下，代表東大接受「2025天下大學公民獎」冠軍殊榮

天下雜誌今(7)日在臺北遠東香格里拉飯店舉行「2025天下大學公民獎」頒獎典禮，由總統府副秘書長何志偉親臨頒獎。臺東大學校長鄭憲宗在師範學院院長兼USR聯合推動中心主任賴亮郡教授的陪同下，共同代表東大接受這項殊榮。

在今年的評比中，臺東大學以總分8.07分榮獲公立一般中型大學（未滿6000人）組別冠軍，不僅是五大類型學校的最高分，更是全國唯一突破8分大關的學校。自111年首次奪冠以來，臺東大學在短短四年間三度稱霸「天下大學公民獎」，再度以亮眼成績證明其在大學社會責任實踐（USR）與永續發展領域的深厚實力與持續領航的決心。

廣告 廣告

這屆「天下大學公民獎」調查首次導入評審團制度，邀集產學界8位權威專家共同嚴格把關，評選過程更具專業性與公信力。根據評審團調查結果，臺東大學在各項指標中表現亮眼，尤其在「社會參與」項目中以8.67分高居全國五大類型學校榜首；而在最具代表性的「各校互評」項目中，更以滿分10分的傑出成績再度脫穎而出。此結果顯示，臺東大學在推動大學社會責任（USR）方面不僅具備深厚實力，更持續展現自我超越的創新動能與實踐精神，其在全國高等教育界的影響力與聲望再度獲得肯定。

賴亮郡院長在致詞時，回顧臺東大學的永續發展歷程。他表示，十多年前，臺東大學的老師們開始反思：「臺東大學存在的價值是什麼？」當時面對地處偏遠、資源有限的挑戰，師生將「劣勢」化為「優勢」，以自我肯定與創新思維開創學校特色。在「創新轉型計畫」與「特色大學計畫」等一系列發展藍圖的推動下，臺東大學以「打造地方韌性社會」為願景，引導學生走出校園、深入社區，提出回應地方需求的多元方案。隨著理念逐步深化，「綠色國際大學白皮書」應運而生，成為今日各類USR計畫的核心基礎，吸引更多師生投入永續實踐的行列。

廣告 廣告

賴院長特別感謝歷任校長，尤其是現任校長鄭憲宗對此理念的堅定支持，也向多年來持續投入的師生表達誠摯敬意。他強調：「臺東大學還有很長的路要走，未來會更加努力」。

展望未來，臺東大學將持續以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，深化ESG治理與數位轉型，並積極拓展國際合作。同時透過「一臂之力獎助學金」及「一磚一瓦挺棒球：臺東大學森林共融棒球場募款計畫」等創新機制，結合教育、社會與環境三大面向，持續深耕，開創具前瞻性的「臺東經驗」。