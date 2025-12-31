臺東大學優點志工團正式成軍 編織校園溫暖支持網

為強化校園關懷與學生支持服務，臺東大學於114年12月30日中午12點於行政大樓三樓心理輔導組辦公室舉辦「學生優點志工團成立大會」，正式宣告學生志工團成軍。透過整合校內資源與學生志願服務力量，期盼建立更友善、支持與互助的校園環境，陪伴每位學生在學習與生活歷程中穩定成長。

近年校園學生自傷事件頻傳，加上疫情後人際交流仰賴網路通訊，許多年輕學子在3C產品上花費大量時間，人與人之間真實的交流逐漸減少，校園裡的疏離感也隨之增加。有鑑於數位時代的人際關係建立，臺東大學學務處從114-1學期即運用教育部補助經費辦理6場校園優點志工培訓課程，吸引122名學生熱情參與；經系統性的專業培訓後，約20名具服務熱忱的學生成為臺東大學第一支學生優點志工團。志工團結合校內專業人員的力量，透過同儕陪伴、關懷服務與創意活動等多元方式，攜手打造安全、尊重與互助的學習環境。

成立大會上，鄭憲宗校長致詞分享「人在生命歷程中，真正的成長，往往是從『看見他人』開始的。當你看到別人的需要並願意付出，而且不計較回報，這件事，就會慢慢改變你自己。」校長特別再說明志工的真意：「志工沒有薪水、沒有名利，甚至有時候做到『沒名、沒利、沒完沒了』，但這份『願力』正是最大的力量。當你走上志工這條路，你會慢慢明白：所謂的『贏』，其實常常是來自別人的成全；而當你願意付出、不計較時，你的心會變得更穩定、更自在。走著走著，你會發現，最先變好的人，是你自己。」校長真誠而篤定的話語，為志工帶來深刻的啟發，也為這場成立大會注入一股溫暖而長遠的力量。

黃雅淳學務長亦溫暖的感謝學生們投入志願服務的熱忱與公義精神，她期待志工團持續擴散這份力量，讓未來志工人數逐漸成長，「許多同學會在這個過程中，從學會自我關懷、自我照顧，進一步成為能夠關懷他人、照顧他人的人。」學務長強調，當這樣的改變在校園中發生，臺東大學就會真正成為一所「幸福的大學」。

活動中最感人的時刻，是由鄭校長、學務長及學生志工代表協力拼合出象徵社會情緒學習核心能力的五芒星圖騰，此五個角分別代表：自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧、負責任的決定。透過大家共同拼合的過程，象徵志工們彼此連結、攜手承擔守護校園的溫暖使命。當鄭校長頒授予每位志工委任證書及志工證時，也是正式賦予他們守護同儕的神聖任務，現場洋溢著溫馨與感動。

心理輔導組曾仁杰組長表示，優點志工在校園中不只是協助的人力，亦是最直接的溫暖陪伴與關懷力量。志工團將以社會情緒學習為基礎，優勢觀點為方法，透過多元而有系統的志願服務歷程，發揮每個人獨特的優勢，建立健康的人際關係與正向的社會參與態度。在服務他人的過程中，志工們也將一起成長，共同形成充滿支持、互助與幸福感的大學校園文化。

臺東大學學生優點志工團的成立，象徵學校在推動友善校園與學生支持工作上邁出重要的一步。在這張由愛編織而成的支持網中，每位臺東大學的學子都能感受到溫暖，安心學習、快樂成長，讓校園成為每個人最溫暖的家。

