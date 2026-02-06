臺東大學發表楊傳廣傳略 重現亞洲鐵人原民精神

前體委會陳全壽主委（左3），帶領李福恩（第二排左1）等人，在傳記發表前夕，與研究團隊董恕明教授（左2）、許秀霞（右1）一同參訪鐵人故居。

新書發表座談會由孫大川（左2）主持，林清財、李福恩、董恕明與談。

國立臺東大學研究團隊今(6)日於2026臺北國際書展，發表《向奧運英雄致敬－亞洲鐵人楊傳廣傳略》，由林清財、董恕明及許秀霞3位教授共同撰述，透過跨領域視角，帶領民眾重新認識臺灣首位奧運銀牌得主楊傳廣，橫跨體育、政治及文化的生命歷程。

臺東大學指出，研究團隊深入部落與城鄉，進行超過40次口述訪談，發現過往對楊傳廣的紀錄多集中在競技成就，所以此次研究以強調阿美族母系社會與年齡階層對其韌性的影響，呈現出不只是體壇巨星，更是具備高度文化自覺與國際視野的原住民族公共人物。

廣告 廣告

總統府前資政孫大川於序文中，肯定本書打破媒體過往對楊傳廣「傻將」的刻板印象，還原他幽默、樂觀且赤誠愛國的真面貌，不僅紀錄了1位英雄的巔峰，更反映出原住民在時代變遷中尋求突破的勇氣，成為理解臺灣族群史與體育史的重要參考座標。

臺東大學研究團隊期盼，透過這部結合文學與史觀的著作，能使社會大眾重新思考原住民族在現代歷史中的定位，並讓亞洲鐵人的精神永遠傳承。