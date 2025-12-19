臺東大學紅麴研發突破傳統 摘下國家新創獎桂冠

國立臺東大學榮獲第22屆「國家新創獎－學研創新獎」殊榮，東大生命科學系李俊霖教授前往領獎。

臺東大學生命科學系李俊霖教授實驗室研發團隊

國立臺東大學秉持「學研結合產業、培育新創人才」的核心理念，積極推動校內研究成果走向實際應用，榮獲第22屆「國家新創獎－學研創新獎」殊榮，充分展現在食品生技與創新育成領域的亮眼成績。

臺東大學生命科學系李俊霖教授實驗室長期致力於紅麴的安全性與功能性研究，這次獲獎的創新成果，是成功建立一株不產生桔黴素、不含monacolin K的新型紅麴菌株，卻能富集多種功能性代謝物。研究發現，這株菌株具備調節腸道菌相、改善脂質代謝與促進整體代謝健康等多重功效，成功突破傳統紅麴僅著重單一功能成分的限制，為次世代功能性食品開創重要發展方向。

廣告 廣告

這項研究自109年至113年間共歷時5年，由李俊霖教授實驗室的研究生與專題生共同完成。學生們實際參與菌株篩選、發酵試驗、分析驗證與應用評估等各個環節，透過「做中學」的方式累積完整的研發經驗；研究團隊透過產學合作計畫與晨暉生物科技股份有限公司，進行技術交流與製程驗證，讓學生有機會直接接軌產業實務。

參與研究的兩名研究生畢業後隨即進入晨暉生技任職，多位專題生也陸續考取國立臺灣大學、國立成功大學、國立中興大學等頂尖學府繼續深造，展現東大人才培育的成效。

國立臺東大學表示，這次獲獎，象徵校內研究能量已成功跨越實驗室階段，邁向具體產業應用與市場潛力。

未來這項研究成果將透過產學合作，在臺東大學食品生技工廠進行製程放大與產品開發，推動新創保健食品問世，從研發過程到成果轉化為實際產品，師生完整體驗從實驗室到市場的創新產業化歷程。

「國家新創獎」是國內生醫與大健康領域極具指標性的創新獎項，評選重點涵蓋創新性、技術成熟度、產業應用潛力與社會影響力。本屆頒獎典禮由生策會、生策中心主辦，報名件數高達392件，較去年成長約20%，評審團召集人與評審委員共同開了近30場審查會議，累積投入時間超過1000個小時，顯示獎項評選的嚴謹性與專業度。