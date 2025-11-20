臺東大學與馬偕醫院共創歷史新猷 將開辦護理學系

國立臺東大學鄭憲宗校長、臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人蕭聰穎董事長、臺東馬偕紀念醫院王光德院長等產官學界代表，共同為東大護理學系揭牌。

臺東大學鄭憲宗校長感謝各方共同努力爭取之下，護理學系終獲教育部同意設置。

馬偕醫療財團法人蕭聰穎董事長（中）履行合作備忘錄的約定，資助東大護理學系第一年的設備費一千萬元，由鄭校長代表接受。

國立臺東大學今(20)日下午，在臺東大學校本部圖資館二樓推廣教室舉行國立臺東大學護理學系籌備處成立記者會。幾經波折，經由各級民代、臺東縣政府、馬偕紀念醫院等單位合作下，護理學系終獲教育部同意，以充實東部偏鄉護理人力培育前提，自115學年度將增設護理學系學士班，並核予外加招生名額35名及護理領域4名專任師資。



記者會由國立臺東大學鄭憲宗校長率領一級主管出席，臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人蕭聰穎董事長、臺東馬偕紀念醫院王光德院長等產官學界代表的共同見證下，隆重為護理學系揭牌。蕭聰穎董事長更履行合作備忘錄的約定，資助護理學系第一年的設備費一千萬整，象徵雙方攜手為臺東培育醫護人才的重要里程碑。



鄭校長致詞時，特別以「感恩的心」這首歌，來感謝大家在籌設過程中的協助，他並引用《傳道書》所言，「兩個人總比一個人好，因為二人勞碌同得美好的果效」來說明因為大家的協助，方能成就臺東大學成為東部國立大學中唯一設置護理學系的學府。他同時提到，未來的護理學系將導入AI課程，讓醫護人員除了照顧患者之外，同時也能夠減輕工作，更有時間照顧自己。除了感謝馬偕醫院的資助之外，鄭校長同時感謝基督教醫院亦承諾捐贈3百萬的護理學系基金，並資助5位獎助學金名額，希望能有更多的善心人士支持臺東大學護理學系，讓臺東成為「好山好水好醫療」的美好家園。



馬偕醫院承諾提供全方位支援，包括師資推薦、實習場域，以及三年共3,000萬元設備經費。為保障學生就學，馬偕醫院王光德院長在記者會中表示，將把獎助名額由10名提高至20名，每人每年補助12萬元，以協助經濟弱勢學生完成四年學業，並鼓勵畢業後留在臺東服務。同時，醫療財團法人南迴基金會李靜蘭董事長也慷慨承諾資助10名學生，使護理學系的35名學生皆能獲得獎助支持，安心向學。



會中同時邀請臺東女中校長王垠、臺東中學秘書劉香蘭等教育界代表與會，以協助宣導護理學系即將招生的重要訊息，讓更多臺東子弟掌握升學資訊。



臺東大學護理學系籌備處主任邱泰嘉表示，對於東部地區首座國立大學護理學系招生，會積極進行宣傳，讓東部的孩子有機會繼續留在家鄉讀書，希望未來能留在臺東服務，因此也會和臺東的醫療院所簽訂合作契約，另外，對於學生的學習場域也會盡快建構完成。