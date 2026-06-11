臺東大王國小「走讀太麻里」課程 學童親種紅藜、揉製創意飯糰

「走讀太麻里」課程學童親種紅藜（大王國小提供）

李同學與「好好吃雞肉飯糰」合影

張雅閔老師(左二)帶領學童製作紅藜飯糰

學童親手製作紅藜飯糰

學童親手製作紅藜飯糰

孩子們的創意飯糰貼紙

學童創意「軟糖飯糰」

「走讀太麻里」課程學童親種紅藜（大王國小提供）

臺東縣大王國小「走讀太麻里」校本課程，為進一步深化食農教育，配合農業部臺東區農業改良場「115年食農教育計畫」，帶領學童歷經近兩個月的時間，親自栽種太麻里在地原住民特色作物「紅藜」，並結合創意製作成紅藜飯糰，成功將學習場域從課堂延伸至真實生活與家庭之中。

大王國小老師張雅閔表示，學習不應侷限於課本，更要與學生的生活經驗產生連結。從4月底播種至今的2個月裡，學童不僅利用下課時間勤奮地澆水、拔草，在面對紅藜遭遇蟲害的挫折時，更發揮了實驗精神，主動提議並帶來「辣椒水」驅蟲。張老師強調，課程不僅培養了學生的觀察力與小組間的人際互助，更重要的是讓他們學會為自己的目標努力，並對任務負起責任。

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參與課程的李同學分享，他與阿嬤分工合作準備飯糰需要的食材，完成自己專屬的「好好吃雞肉飯糰」。回憶起農作過程，李同學覺得拔草雖然辛苦，但看著雜草變少又長出來的過程非常有趣；而看著紅藜從小小種子一路長大，直到結出稻穗而呈現快要倒下的樣子，更讓他直呼「很神奇」。

參與活動的家長表示，課程不僅創造了很棒的親子體驗，也讓家長更深入了解孩子在校的學習內容。她分享了一段有趣的插曲，孩子曾將未脫殼且混著雜草的紅藜種子帶回家，滿心期待地想加進飯裡煮，這份熱情促使她主動上網查閱「脫殼與未脫殼紅藜」的不同煮法與加水比例，雖然最後因難以在家自行過濾細小雜質，只好另外購買處理好的紅藜，但活動當天她仍特地早起，為孩子們熬煮了兩鍋紅藜飯，以實際行動大力支持學校的食農教育。

透過「走讀太麻里」課程，大王國小的師生與家長共同參與了從產地到餐桌的完整歷程，讓食農教育的理念在校園與家庭中深深扎根。