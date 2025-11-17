臺東大自然油畫協會舉辦研習活動 學員熱烈參與

臺東大自然油畫協會舉辦研習課程，大家展示自己繪製的花卉賀年卡。

研習課程第一天是學習畫素描

傳莉老師示範水彩的繪畫技巧

吳信和老師為大自然油畫協會理事長蘇俊忠畫人物素描

臺東大自然油畫協會一連兩天舉辦精彩的研習課程，分別邀請吳信和與孫傳莉兩位老師帶領素描及水彩繪畫技巧，學員們參與的情況非常踴躍，大家一起快樂學習，為臺東地方的藝文活動，注入「藝術生活化，生活藝術化」的精神。

臺東大自然油畫協會理事長蘇俊忠表示，參加油畫協會的成員來自士農工商，都是對繪畫有著濃厚興趣的人，年紀最輕的三十多歲，最長的已經八十多歲，退休人員佔了很大的比例。成員有些是初學者，有些則具有老師級的水準。協會每兩個月會舉辦一次寫生活動，透過活動讓學員彼此交流。

蘇理事長指出，為了讓學員能在畫藝上更加精進，大自然油畫協會舉辦這次研習活動，第一天的課程邀請吳信和老師教大家人像速寫，吳老師強調要多練習觀察人物的情感表達，以及與周圍環境的互動，他帶領學員們捕捉人像速寫的神韻，先講一些素描的基本概念，再讓學員們自己練習。接著，吳老師為每一位參加研習課程的同學畫一張素描，短短幾分鐘，就能把每位學員的神韻表達得很到位。

第二天舉辦水彩研習課程，邀請孫傳莉老師來授課。孫老師以輕鬆簡易的教學方法，讓學員們體驗到水彩畫的簡單性以及創作時的自在和放鬆，提升了學員對水彩畫的理解與興趣，而且因為再過一個多月就要跨年了，孫老師教大家透過水彩繪製一張新年的賀卡，學員們認真的聽老師講解水彩運筆技巧，而且不斷提問，孫老師也非常有耐心的回答。

大自然油畫協會總幹事趙韋童看到學員們非常認真的參與活動，覺得很開心，她認為兩天的研習成效很不錯，未來協會一定會繼續辦理各種藝術研習活動。

一位學員表示，在孫老師細人又有趣的帶領下，讓大家勇敢的拿起畫筆，大膽嚐試運用水彩的畫法，看著水彩在紙上的變化，覺得非常新鮮。

孫傳莉老師說，快過年了，大家透過繪製繽紛花卉的賀年卡，可以祝福所有的親朋好友，看到大家意猶未盡，很勇敢的嚐試水彩的變化，在學習的大海中享受游泳之樂，實在非常愉快。