臺東婦幼安全巡迴列車前進校園 陪孩子一起打造安心學習環境





臺東縣警察局婦幼警察隊114年下半年度婦幼人身安全校園巡迴宣導列車於日前開往本縣池上鄉萬安國小，藉由巡迴方式將數位性別暴力防治及識詐防詐觀念帶入校園，增進學童和教師們對婦幼法令認知，培養自我保護能力並提高警覺做好事前防範，在面臨危險情境或疑似遭受詐騙時能以正確的方式來求救，以避免被害事件發生，現場互動良好氣氛活絡，深受學校師生熱烈回響。

宣導過程中除數位性別暴力相關婦幼議題外，並介紹「兒童及少年性剝削」定義、類型及妨害性影像等新興犯罪手法，同時透過實務案例與學童進行討論分享，藉由時事新聞、播放微電影提醒網路交友潛藏風險，對身邊熟識的人及環境也要有警覺心，當遇有不適當侵害行為時，一定要拒絕並求助，若遇到性影像遭外流的情況，切記不刪除帳號、不刪除對話紀錄、不要刪除好友，保存相關證據並立即向警方報案求助。

廣告 廣告

警察局表示，希望透過走動式校園巡迴宣導，將數位性別暴力觀念及識詐安全預防觀念帶入校園，讓師生共同重視相關的婦幼及識詐議題，了解並尊重他人數位身體界線也是維護性別尊重和安全的關鍵；另現行常見詐騙手法包含假投資詐騙、愛情詐騙、假冒公務機關詐騙等，這些手法不斷翻新，結合科技、情感與社交手段，需特別提高警覺，若有任何疑慮請撥165反詐騙諮詢專線查證求助，期盼每一位孩子都能在安全、健康的環境中成長。

更多新聞推薦

● 藍白攜手通過《公投法》重綁大選 總統公布實行 但批示選務機關審慎因應