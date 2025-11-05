臺東學子以創意與關懷感動世界 勇奪德國紐倫堡國際發明獎
來自臺東偏鄉的長濱國中與豐田國中兩支學生團隊，代表參加世界規模最大、歷史最悠久的二0二五年第七十七屆德國紐倫堡國際發明展，將創意化為力量，讓世界看見溫度與科技並行的創新精神。
他們分別以作品「零接觸護康天使」與「智慧型汲水器」脫穎而出，榮獲金牌、銀牌與創造力發明特別獎，在三十多個國家、上千件作品的競賽中，為臺東與臺灣贏得國際榮耀（見圖），縣長饒慶鈴對於同學們傑出表現給予肯定及讚賞，並感謝代表團師生為臺東爭光。
縣長饒慶鈴表示，這兩件作品和學生的表現不僅展現出臺東教育的創新成果，更證明了偏鄉孩子擁有無限潛能與世界級的競爭力。讚許學生們能從生活經驗出發，以關懷為核心設計出兼具實用與溫度的發明，這正是「用心思考、用愛實踐」的最佳典範，也期勉所有臺東學子勇於挑戰、勇敢逐夢，讓創意成為改變世界的力量，持續讓國際看見台東的光芒。
教育處長蔡美瑤說明，長濱國中楊天銘、田若晴與李孟恩三位學生，以關懷生命的心，設計出「零接觸護康天使」，是一款能提供住院等級居家照護的智慧健康監測系統。發明的靈感，源自他們對生命的深刻體悟，有人曾因童年車禍，體會到傳統醫療監測設備帶來的不適；有人曾因家人健康異常未能及時發現而深感遺憾；也有人因自身心臟疾病，更了解健康監測的重要性，而成為他們發明背後最動人的力量。這套系統運用六十GHz毫米波雷達技術，能在不接觸病患的情況下偵測呼吸與心跳變化，並能即時顯示生理數據。病患若感到不適，僅需出聲呼救，系統便會立即通知家屬與醫護單位。同時，透過遠端視訊功能，家人可即時查看病患狀況，而異常預警系統與語音控制電子門鎖，更進一步守護病患的安全，爭取關鍵的救援時間。這項融合科技與人性的作品，深深打動評審，最終榮獲金牌肯定。
豐田國中周佳錞、巴青翰與朱洛可三位學生則觀察到日常生活中一個看似微小、卻困擾許多人的問題，倒大瓶裝水時的吃力與不便，對長者、孩童或手部力量不足的人來說，倒水不僅費力，還常因疏忽造成溢出與浪費。於是，三人運用創意與科技，設計出能「懂得分寸」的智慧型汲水器。這款裝置結合便利性與精準度，能夠設定定時、定量或依容器大小自動感應停止供水。透過超音波感測技術，系統可精準掌握水位，避免水滿溢出，不僅節省水資源，也提升了安全與便利性，更可以用在醫療上輔助限制攝取水份的疾病。這項作品的設計思維簡單卻貼心，體現了學生「從生活出發、為他人著想」的精神，最終勇奪銀牌與創造力發明特別獎，成為展場上一大亮點。
德國紐倫堡iENA國際發明展是全球歷史最悠久、最具權威性的發明競賽之一，每年吸引各國創新好手參賽。能在這場國際舞台上脫穎而出，對偏鄉學子而言，不只是榮耀，更是一種肯定。長濱國中黃紹娥校長表示，這項榮耀是全校團隊努力的結晶，學生們不僅展現創新思維，更在過程中學會了合作與同理心；豐田國中洪文政校長說，孩子們的發明雖然源於生活的小不便，但卻蘊含著讓世界變得更好的大夢想。
蔡美瑤處長進一步指出，未來將持續推動創新教育、STEAM課程與發明育成計畫，讓更多學生有機會動手實作、跨域學習，並勇敢走向國際舞台，讓來自臺東的孩子，用創意化為希望，用科技傳遞關懷，讓世界再一次看見偏鄉也能發光。
