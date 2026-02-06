臺東學子閃耀青少年發明展 長濱國中與樟原國小勇奪雙金

臺東學子閃耀青少年發明展

臺東縣學生參與2026IEYI世界青少年發明展臺灣選拔賽傳回捷報，全縣共獲得2面金牌、2面銅牌及3項佳作的優異成績，長濱國中研發的遠距醫療照護系統及樟原國小的智能昆蟲餵食裝置，憑藉對生活的細膩觀察與頂尖科技應用，雙雙奪下金牌，展現臺東長期深耕智慧教育的成果。

臺東教育處長蔡美瑤指出，長濱國中的楊天銘、田若晴及李孟恩同學表現最為亮眼，研發的作品「零接觸護康天使」蟬聯2年金牌，該作品針對在宅急症照護需求，利用毫米波雷達技術，讓病患不必配戴設備就能監測心跳與呼吸，一旦偵測到異常，系統會透過語音、燈板及手機通訊軟體即時通知照護者。

全校僅有20名學生的樟原國小，由六年級學生廖昱晃、董韋杰研發出「智能甲蟲餵食器」，整合遠端餵食與視訊功能，解決飼主無法隨時照顧寵物的難題，奪得國小組金牌。

除了金牌作品，其他學校的發明也極具生活應用價值，東海國小林慕帆同學研發「銀髮族下車省力充氣靠墊」榮獲銅牌與特別獎，其設計發想是為了減輕外公起身時的負擔。此外，東海國中、賓茂國中及東大附小也分別在便利生活、復健輔助等領域獲得佳作肯定。

教育處表示，縣府將持續挹注資源支持科學競賽，透過跨領域學習，讓臺東學子能將日常觀察轉化為實際發明，持續在舞臺上展現創新的能量。