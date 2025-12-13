臺東學生音樂歌謠比賽 千名師生展現多元音樂

（觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】臺東縣114學年度學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽，12月9日至12日在文化處藝文中心演藝廳辦理，賽事涵蓋合唱、合奏、管樂、打擊樂、弦樂及個人獨奏，並包含原住民族語、台語、客語與東南亞語系等多元語言，內容豐富多元，展現臺東深厚音樂教育實力與多元文化底蘊。縣內各級學校師生踴躍參與，千餘名參賽者同場競藝，榮獲各類組第1名且成績達優等以上之團體與個人，代表臺東縣參加全國學生音樂比賽及全國師生鄉土歌謠比賽。

台東縣政府表示，此比賽是學生展現學習成果的舞台，更是推動藝術教育與深化本土文化傳承的平台。長期投注資源於音樂與藝術教育，透過競賽制度，讓孩子累積經驗、建立自信，邁向更高層級的競賽。

臺東縣政府進一步指出，近年學子在全國賽事屢創佳績，賓茂國中多年蟬聯原住民族語系國中組特優；新興國小連續多年於國小組表現亮眼，將再度代表臺東縣參加114學年度全國師生鄉土歌謠比賽。臺東縣將承辦114學年度全國學生音樂比賽團體項目南區決賽，全力以赴完善籌備工作，迎接南區各縣市優秀團隊齊聚、切磋交流。

教育處說明，四天賽程依序完成團體賽及個人賽，12月9日由國小組師生鄉土歌謠及同聲合唱揭開序幕、10日進行國中組鄉土歌謠與鋼琴、二胡等個人賽；11日安排打擊樂、行進管樂、管弦樂與各類五重奏；12日完成兒童樂隊、直笛合奏、弦樂合奏及各項弦樂獨奏賽事，賽程緊湊、內容精彩。

教育處長蔡美瑤感謝各校師長、家長及社會各界長期對音樂教育的支持，透過競賽，提升演奏技巧與舞台表現力，促進校際交流，讓音樂教育在臺東穩健扎根、持續發展。

為持續提供臺東孩子更多展演與學習交流，12月27日在藝文中心演藝廳舉辦「愛在弦唱間音樂會」，臺東縣青少年弦樂團與兒童合唱團共同演出，透過動人旋律，傳遞音樂之美，誠摯邀請鄉親踴躍蒞臨，感受孩子用音符譜寫的感動時刻。