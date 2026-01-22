臺東家戶屋頂太陽光電補助起跑 每案最高可領30萬元

115年度家戶屋頂設置太陽光電加速計畫

臺東縣政府為推廣再生能源並降低民眾裝設成本，爭取經濟部3,150萬元經費，辦理115年度家戶屋頂設置太陽光電加速計畫，自即日起受理申請，截止日期為11月27日，縣府將以收件順序依序審查，鼓勵符合資格的家戶踴躍參與。

臺東縣政府指出，本次補助方案是為了提升家戶設置太陽能板的意願，凡是於中華民國114年1月1日以後取得設備登記文件的家戶，皆具備申請資格，依裝置容量每瓩獎勵新臺幣3,000元整，每案最高獎勵金可領新臺幣300,000元。

縣府強調，補助經費將依據收件戳章的時間編列順序，若預算提前用完將停止補助，期望透過這項計畫，讓屋頂型太陽光電成為臺東再生能源發展的主要動力，共同為環境保護盡一份心力。相關計畫表單請洽臺東縣政府官網下載，或撥諮詢電話089-320206 或 089-343512洽詢。