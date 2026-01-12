臺東家扶舉辦大團圓活動 感謝志工與後援團體守護弱勢家庭

結合「拼圖」與「點燈」的主題儀式，象徵家扶所服務的每一個家庭。

活動現場大合照

臺東家扶中心昨(11)日舉辦大團圓活動與志工交接儀式，現場吸引約250位志工與貴賓參加，邀請臺東縣的後援團體齊聚一堂，透過溫馨的儀式，肯定志工夥伴長期為弱勢兒少打造安全的支持網絡，家扶中心主任鍾澤胤表示，期盼更多民眾加入志工行列，傳承愛心並陪伴更多家庭邁向幸福。

臺東家扶中心表示，此次活動安排點燈儀式，將陪伴、關懷、資源、支持與力量化作拼圖，當最後一塊拼圖放上後，象徵家的小屋隨即亮起，代表在大家共同投入下，為面臨困境的家庭帶來希望，此外，現場各區志工也分送代表不同意義的糖果，像是象徵凝聚力的麻糬與象徵守護的巧克力，透過分享甜點傳遞長年陪伴的溫度，展現後援團體多元且穩定的支持力量。

鍾澤胤主任表示，家扶能持續在臺東深耕服務，全靠後援團體與志工的無私付出，不論是提供穩定資源的委員會，或是實際參與陪伴的志工隊與分享生命故事的家友會，這三股力量都是家扶最堅強的後盾，家扶也期盼未來能有更多社會大眾加入志工行列，讓這份愛心能繼續傳承，陪伴更多家庭走過難關並邁向幸福。