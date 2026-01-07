臺東實現醫療平權最後一哩路！全縣遠距醫療達成百分之百佈建

太麻里鄉衛生所遠距醫療服務

為克服地理限制並落實醫療正義，臺東縣政府今(7)日正式啟動太麻里鄉衛生所「皮膚科遠距專科門診」，象徵臺東縣遠距醫療服務已達成全縣15鄉鎮、100%全面佈建的重要里程碑，透過與醫學中心合作，偏鄉民眾不再受限於長途跋涉，在鄰近衛生所即可享受高品質的專科醫療服務，正式宣告臺東進入智慧醫療城市新時代。

臺東縣衛生局自109年5月起分階段推動遠距醫療，從離島、山地偏鄉逐步擴展，今日太麻里鄉遠距門診的啟用，補足了全縣醫療地圖的最後一塊拼圖，目前全縣衛生所依地方需求，提供包含眼科、耳鼻喉科、皮膚科及離島心臟內科等服務，藉由5G科技縮短城鄉差距，讓「網路代替馬路」，偏鄉就醫不再因地理環境而窒礙難行。

臺東縣衛生局局長孫國平表示，與臺東馬偕、高雄醫學大學及花蓮慈濟等醫學中心已建立穩定合作機制，透過高頻寬、低延遲的5G網路，醫學中心專科醫師能親自為偏鄉鄉親看診，達成早期發現、早期治療的目標。太麻里鄉衛生所皮膚科門診自即日起，於每週三上午9時至10時提供服務，民眾可撥打衛生所預約電話 089-781220 洽詢，共同體驗便捷的智慧醫療服務。