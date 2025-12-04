臺東專科學校園藝週即將登場 學生認真照顧蔬果

即使天氣變冷，同學們還是很主動的到菜園裡澆水、施肥，為成果展做最後的準備。

國立臺東專科學校園藝暨景觀科即將在12月18日，舉辦園藝週開幕活動，屆時有一系列精心安排的單元讓民眾體驗與參觀，這幾天，臺東雖然氣溫驟降，但公費班學生們還是非常用心的進行準備，學校的菜園裡，很多同學都不約而同的前往整理，態度相當認真。

臺東專科學校園藝暨景觀科老師彭永良表示，園藝科是學校最早設立的科系，民國95年8月成立專科園藝科，民國103年更名園藝暨景觀科。課程設計本著「專業本位、實務導向、倫理規範」精神，首在以實作訓練方式，提升學生專業知識及操作能力。

彭老師說，園藝週暨教學成果展活動今年度已邁向第6年，今年的主題「東專慢活綠角落･友善大地好生活」，透過教學成果展與公費班畢業從農分享會方式，展現學生平時學習成果，並且經由模擬農夫市集經營模式，大家將會看到學生們這學期在課程中的多項成果，包括：自產蔬果、洛神蜜餞、果醬、咖啡、茶等，特別的是，今年也加入智慧農業與半自動溫室設備模組的展示與實習農場周邊綠美化，期盼鏈結社區與學校、畢業校友與師生們共享成果。

彭老師指出，因為園藝週暨教學成果展是學校年度大事，所以即使天氣變冷，同學們還是很主動的到菜園裡澆水、施肥，為成果展做最後的準備。

公費班二年級的林坤燕說，園藝暨景觀科農場裡，老師帶領學生們各自在自己負責的菜園裡整理，變成大家慢生活的地方。

本身務農的學生吳世明說，他讀了園藝暨景觀科之後，覺得自己成長許多，也更清楚農藥如何使用才是對生態環境最好的。

「東專慢活綠角落・友善大地好生活」活動內容精彩，包括:分享食農教育與友善環境推動成果、介紹本年度特色展出、分組導覽、綠角落友善農法展示等，也有植栽DIY體驗，歡迎有興趣的民眾前往參與。