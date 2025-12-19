臺東專科學校學生劉仟禧 對製做傳統弓箭情有獨鍾

國立臺東專科學校園藝暨景觀科公費班二年級學生劉仟禧（右），對傳統射箭非常有興趣，教他弓箭製做的老師江健福覺得非常欣慰。

劉仟禧對製做傳統弓箭情有獨鍾

劉仟禧用心推廣傳統射箭

劉仟禧布置場地讓大家體驗傳統射箭

國立臺東專科學校園藝暨景觀科公費班二年級學生劉仟禧，對傳統射箭非常有興趣，在一次偶然的機會裡學習到傳統弓箭製做的技藝，他更感覺得到自己有使命應該將其發揚光大，因此，不但投入製作，還把握各種機會讓大家體驗傳統引箭射箭的樂趣，就連箭靶及場地布置全都自己來。

臺東專科學校園藝暨景觀科公費班的劉仟禧，介紹自己是來自新竹縣尖石鄉泰崗部落的泰雅族青年，他談起學習傳統弓箭的緣起，當初是看到有老師在教這門課，他立刻報名參加，沒想到，一接觸就愛不釋手，而且在學習的過程中，還回到部落去問長輩，不過，這專門的技藝，懂得的人仍然算是少數。

劉仟禧非常喜歡做傳統弓箭，他很專心聽取老師的指導，也會利用課餘時間認真的自己練習，有些木頭找不到，還會主動跟老師商量可否先借他，老師看他這麼用心學習，也就提供他木頭，讓他從中吸取更多的製做經驗。

劉仟禧的老師江健福很惜才，他表示，他看到仟禧這麼全心投入傳統弓箭製做，而且每次都想嚐試用不同的材料來做做看，而且他把握各種可以提供給大家體驗射箭的機會，每次看到他布置的場地，都非常驚訝，也非常滿意，因為他總是盡可能做到最好，有這樣認真的學生，其實是很令人感動和欣慰的。