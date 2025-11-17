臺東市公所提醒民眾 別被假冒官方帳號LINE群組詐騙

臺東市公所澄清說，真正的臺東市公所粉絲頁有1萬6千追蹤者，假帳號只有5位。

臺東市長陳銘風呼籲民眾注意，市公所不會以臉書和LINE的方式，要求大家填寫個資，請大家千萬不要上當。

臺東市公所強調，公所沒有辦樂齡 多元課程，這是詐騙網頁。

近日臺東市公所接獲多位市民反映，有不明人士透過各種管道，以邀請加入臺東市公所LINE群組，或以假冒臺東市公所名義的臉書專頁發布課程通知為名，要求民眾填寫個人資料。對此，市長陳銘風嚴正澄清，市公所並未成立任何LINE群組，也沒有辦理任何需提供個資的課程，請市民務必提高警覺，避免受騙上當。



針對詐騙行為，臺東市長陳銘風說明指出，這類假借公部門名義的詐騙案例仍時有所聞，詐騙手法多半以課程報名、活動通知官方群組邀請等作為誘因，實際目的是為蒐集民眾個資，甚至進一步詐騙金錢。市公所已立即向平臺提出檢舉，並將持續蒐集相關資訊通報警方處理。



陳市長提醒，所有公家機關都不會主動透過社群平臺，向民眾索取民眾個人資料，更不會要求點擊陌生連結或填寫表單。



陳市長呼籲市民朋友務必提高警覺，若接獲可疑訊息，應立即查證來源，只要對方要求提供個資、點擊不明連結，就有可能是詐騙，請市民切勿輕易透露姓名、電話、身分證字號、銀行資料等個人資訊。



如果市民看到疑似假冒臺東市公所的帳號或訊息，歡迎協助檢舉，並可撥打165反詐騙專線查證，守護自己與家人的資訊安全。