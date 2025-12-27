臺東市公所「海之藝境」公共藝術徵件揭曉並頒獎

由臺東市公所主辦的「海之藝境」公共藝術徵件，在市公所大禮堂舉行頒獎典禮，揭曉評選成果，圖為第一名觀濤一隙設計團隊，成員皆為成功大學建築系校友或在校生。

第一名作品觀濤一隙的設計團隊，說明創作理念。

由臺東市公所主辦的「海之藝境」公共藝術徵件，今（27）日在臺東市公所大禮堂舉行頒獎典禮，正式揭曉這次競圖評選成果。活動現場邀集指導單位海洋委員會代表、臺東市里長及市民代表，以及藝術、設計與建築等領域評審與創作者齊聚一堂，共同見證藝術創意與海洋永續理念交會的重要時刻。

「海之藝境」計畫以臺東市海濱公園白橋南側為核心場域，結合在地文化精神、海洋意象與永續理念，透過公開徵件方式，廣邀全民參與公共藝術創作。自今年11月1日到12月15日開放線上報名以來，吸引來自全國各地創作者踴躍投稿，有效投稿件數達40餘件，展現豐沛的藝術能量與對海洋議題的多元詮釋。

這次評選由藝術、設計及建築等專業領域評審組成評審團，依「設計理念」、「創新性」及「實用性」三大面向進行嚴謹審查，最終選出八組入圍作品。前三名分別為：第一名觀濤一隙，第二名浪行浮舟，第三名東海庇護所。

另有五組作品榮獲佳作，分別為：口吅品田、大椅子石頭堆起來、海的座標、浮動邊際、潮弧之衡。

臺東市長陳銘風恭喜所有獲獎團隊，也感謝每一位參與競賽的創作者投入心力，市公所未來將依整體規劃與安全評估結果，逐步推動優勝作品在海濱公園設置，期盼透過公共藝術，讓市民與旅客在親近海洋的同時，深化對永續議題的理解，形塑具代表性的臺東文化地標。

其中，榮獲第一名的作品「觀濤一隙」，由來自臺南、平均年齡僅25歲的年輕創作團隊創作，團隊成員皆為成功大學建築系校友或在校生。作品以兩道細長且延展的量體構成，如同凝結於陸地上的浪濤，材質選用天然石塊與莿竹，使海浪不僅成為可被觀看的意象，更轉化為可被身體實際感知、行走與體驗的地景。

臺東市公所進一步指出，「海之藝境」計畫具備三大特色，包括:全程採行數位化作業以實踐環保理念、鼓勵全民創意參與以活化公共空間，以及融合在地文化與全球永續議題，讓公共藝術成為文化傳承與環境教育的重要橋樑，透過這次競圖與頒獎典禮，臺東再次展現作為海洋文化城市的創意實力與永續行動力。