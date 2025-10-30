臺東市區公車改版 新站牌和時刻表增加雙語
臺東縣市區公車即將於11月1日起正式改版，縣政府也同步公布完整新時刻表與更新後路線圖，其中，原「市區循環線、陸海空快線A線、陸海空快線B線」將分別改為「101線、201線、202線」，並新增往來大豐地區的「203線」，車身標示、站牌將自10月底開始陸續更新，民眾屆時可直接依新編號辨識乘車方向。
配合這次變革，臺東縣政府全面盤點市區公車站點及中、英文站名，配合近年城市發展成果調整部分站名，讓東漂新居民及遊客均能從站名得知該站大致位置，更易於規劃出行方向。
另外，縣府重新設計了公車站牌，新版公車站牌將與全國各縣市接軌，改採「長條式路線圖」，也將於各站標示行車方向，搭乘時再也不怕等錯方向。新版站牌也重視雙語化，各站牌均設計英語版路線圖QR-Code，只要拿起手機掃描，即可開啟英文路線圖，亦可下載iBus APP確認中英雙語資訊。
臺東縣政府交通及觀光發展處指出，這次改版以「更好記、更好搭」為核心，除了大幅更新路線圖設計及雙語化、路線編號化外，新增的203線將視試辦6個月期間的狀況持續調整，歡迎鄉親踴躍搭乘，並提供寶貴意見，共同打造友善便利的公共運輸環境。
