臺東市四大路口科技執法 機車族未兩段式左轉最高罰1800元

未依兩段式左轉將開罰

為了維護用路安全，臺東縣警察局交通隊加強執法，特別針對臺東市「更生與傳廣路口」、「中華與四維路口」、「更生與四維路口」及「中華路四段與臨海路三段路口」等四大重要交岔路口，透過科技執法監控，警方發現仍有機車騎士為貪圖方便，無視藍色兩段式左轉指示牌直接轉彎，交通隊提醒，未依規定兩段式左轉將面臨新臺幣600元以上至1,800元以下的罰鍰。

根據現行道路交通安全規則，機車行經交岔路口應嚴格遵守標誌行駛，若內側車道標繪有「禁行機車」，或是在設有三快車道以上的單行道，機車騎士都必須採取兩段式左轉，不得直接從內側車道切入。交通隊表示，目前科技執法系統能精準偵測違規行為，呼籲騎士切勿抱持僥倖心理，應依照路口待轉區與標誌規定行駛，確保自己與他人的生命財產安全。

臺東縣交通隊隊長吳昇忠說明，目前排氣量250cc以下的機車，在設有待轉指示的路口仍須遵守現行規範，雖然並非所有路口都強制待轉，但若遇到車流複雜或視線受阻的情況，建議騎士即使在沒有指示牌的路口，也可以選擇兩段式左轉，以降低碰撞風險。

臺東縣交通隊強調，執法的目的不在於開罰，而是希望透過標誌規範減少交通衝突，打造更安全的交通環境。