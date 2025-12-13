臺東市政成果分享會 透過早午餐食物展現施政亮點

臺東市公所舉辦「2025市政成果分享會」，以「早點來坐．市政有料」為主題，首度結合在地青年店家，透過早午餐的創意呈現市政政策。

市公所透過早午餐的創意呈現市政政策，每一道料理都代表不同的意象，讓與會來賓在輕鬆氛圍中，認識市長陳銘風三年來的施政成果。

2025市政成果分享會以「早點來坐．市政有料」為主題。

在市政成果分享會中，市民代表巫化．巴阿立佑司隨著輕鬆的音樂載歌載舞。

在2025市政成果分享會中，青年舞蹈團帶動現場熱鬧的氣氛。

臺東市公所今(13)日在一樓中庭舉辦「2025市政成果分享會」，以「早點來坐．市政有料」為主題，首度結合在地青年店家，透過早午餐的創意呈現市政政策，每一道料理都代表不同的意象，讓與會來賓在輕鬆氛圍中，認識市長陳銘風三年來的施政成果。



臺東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、市政顧問、多位市民代表、調解委員會、里長、社團部落代表出席，青年舞蹈團帶動現場熱鬧的氣氛，市民代表巫化．巴阿立佑司甚至跟著輕鬆的音樂載歌載舞。



縣長饒慶鈴致詞時，肯定陳市長這幾年在施政上的認真，議長吳秀華則說陳市長的努力是大家都稱讚的，相信市民朋友對市公所的付出和努力都很有感。

分享會開始由都市小島帶來溫暖的歌聲，市公所為大家準備的早午餐，從寓意循環與環保的麵包點心，到象徵新生與照護的甜品，再到展現城市亮點的甜點意象，讓在場貴賓一邊享用食物，一邊以輕鬆的方式理解市政內容，而在分享食物的過程中，與會來賓也分享對市政的印象，氣氛溫馨，也展現市政溝通的新作法。



陳銘風市長指出，去年推動垃圾清運與資源回收定時定點制度，成功提升清運與回收量，市民滿意度超過8成；「大知本青創培力計畫」已協助10餘家業者升級，明年並獲農業部補助350萬元，持續扶植青年創業。社福方面，重陽禮金提高至1000元，搭配縣府補助，長輩明年可領取3000元；生育補助也與縣府合作推動，營造友善生養環境。



在建設成果上，太平溪左岸光廊、湧泉運動公園及多座特色公園陸續完成改善，新園大排多年淤泥問題也獲解決，並加速部落聚會所改善工程。



陳市長強調，未來市公所將持續以市民需求為核心，打造更宜居、有溫度的臺東市。