臺東市衛生所「人本」新貌亮相！打造專區分流、動線清晰健康基地

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣政府推動公共衛生服務再升級！今（1）日下午2點熱鬧舉行臺東市衛生所「入厝」儀式，臺東縣衛生局表示，衛生所整修工程跳脫傳統思維，以「人本設計」理念全面優化空間配置，實現空間寬敞明亮、動線清晰的目標，以煥然一新的面貌，迎接臺東近半數人口，期盼能讓民眾「主動」接觸健康服務，讓服務品質再升級。

臺東縣長饒慶鈴表示，臺東市衛生所服務量大，舊有空間在設計上已無法滿足需求，縣府與台灣設計研究院合作改造，聚焦於使用者體驗的改善，透過設計，衛生所內不同功能區域有了更清晰的劃分為預防保健區及醫療診察區。

廣告 廣告

饒慶鈴強調，這樣的功能區域分離，有效改善原衛生所動線混雜的問題，使民眾在進入衛生所後能直覺地找到服務地點，不再迷失於過多的資訊中，大大提升了民眾的利用率與舒適度。在歡慶入厝中，饒慶鈴並特別頒發紅榜祝賀臺東市衛生所及卑南鄉衛生所在「健保卡器捐意願註記」推廣成果表現優異，分別榮獲東區衛生所組第一名及第二名，藉此肯定兩所在推動器官捐贈與生命教育方面所做的努力與全國性的卓越表現。

衛生局長孫國平指出，縣府期許衛生所不只是生病才來的場所，而是社區健康的起點。本次優化最重要的價值，就是希望讓民眾從被動接受醫療服務，轉變為更願意「主動」接觸衛生所，進而建立更緊密的信任與連結。

孫國平局長進一步表示，優美的硬體環境必須搭配堅實的基層醫療量能，縣府近年投入逾新臺幣5億元進行縣內大武、長濱、成功、池上、鹿野、綠島及台東市等地區新建與整建衛生所，並同步提升專業人員素質鼓勵人才久任，例如近日調升部分師（三）級醫師及醫事人員職務陞任為師（二）級，藉此穩定人才、提升醫療服務品質。

臺東縣衛生局將持續完善縣內各衛生所診療服務與照護環境，透過這次台東市衛生所空間優化與人本設計為基礎，共同創造民眾健康樂活的新生活，衛生所將是守護臺東縣民的好鄰居。（照片記者朱達志翻攝）