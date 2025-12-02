臺東市衛生所「入厝」 人本設計打造社區健康新起點

臺東市衛生所整修後正式啟用。（圖：臺東縣政府提供）

臺東市衛生所完成整修正式啟用。衛生局指出，本次改造跳脫傳統思維，攜手台灣設計研究院，以「人本設計」理念全面優化空間，營造寬敞明亮、動線清晰的環境，迎接服務轄內近半數縣民。

縣長饒慶鈴表示，為改善舊有空間不足與動線混雜問題，此次改造著重使用者體驗，將空間清晰劃分為「預防保健區」及「醫療診察區」，讓民眾能直覺找到所需服務，提升使用舒適度與效率。儀式中亦表揚臺東市與卑南鄉衛生所，於「健保卡器捐意願註記」推廣榮獲東區優異成績。

整修後的衛生所更加敞亮。（圖：臺東縣政府提供）

衛生局長孫國平強調，衛生所不應只是生病才去的地方，更是社區健康的起點。空間優化的核心價值，在於促使民眾從「被動就醫」轉為「主動接觸」健康服務，建立更緊密的信任關係。

縣府近年已投入逾5億元，進行大武、長濱、成功等多地衛生所新建與整建，並同步透過人員職務陞任等方式穩定專業人力，強化基層醫療量能。未來將持續以人本設計為基礎，完善各所服務與環境，讓衛生所成為守護縣民健康的友善好鄰居。（梁國榮報導）