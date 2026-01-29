臺東市長慰訪駐軍 感謝官兵衛國辛勞

記者孫建屏／綜合報導

為慰勉臺東駐軍官兵辛勞，臺東市長陳銘風今（29）日率領市公所團隊及市民代表邱忠敏等人，由臺東縣軍人服務站站長曾仁政陪同前往空軍第7飛行訓練聯隊、陸軍臺東地區指揮部及臺東縣後備指揮部等單位，向堅守崗位、保家衛國家的國軍官兵提前祝賀佳節，並致贈慰問金。

陳銘風表示，國軍肩負戰備任務，不僅維繫國防安全，也守護地方社會的安定，即使在年節國人家庭團圓時刻，仍有官兵堅守崗位；市公所特別在春節前夕，希望透過敬軍行動為官兵鼓舞士氣，感謝付出與奉獻，也祝福所有弟兄姊妹「馬」上幸福、「馬」上健康、馬年行大運。

臺東市春節敬軍團慰訪空軍第7飛行訓練聯隊等駐軍， 向堅守崗位、保家衛國的國軍官兵提前祝賀佳節。（臺東縣軍人服務站提供）

陸軍東指部感謝臺東市春節敬軍團蒞部慰訪。（臺東縣軍人服務站提供）

臺東縣後備指揮部指揮官段上校致贈「一馬當先」春聯，感謝陳銘風市長等人敬軍慰訪。（臺東縣軍人服務站提供）