臺東市長春節前夕敬軍 感謝官兵衛國辛勞

▲台東市長春節敬軍。

【記者 朱達志／台東 報導】農曆春節將屆，為慰勉臺東駐地官兵辛勞，臺東市長陳銘風今（29）日率領市公所團隊及市民代表邱忠敏等人，在軍人服務站站長曾仁政陪同下，前往空軍第七飛行訓練聯隊、海巡署東部分署、陸軍臺東地區指揮部及臺東後備指揮部等單位，向堅守崗位、保家衛國家的國軍官兵提前祝賀佳節，並致贈慰問金。

陳銘風表示，國軍長期肩負戰備任務，不僅維繫國防安全，也守護地方社會的安定，即使在年節團圓時刻，仍有官兵堅守崗位，市公所特於春節前夕，希望透過敬軍行動為官兵鼓舞士氣，感謝官兵的付出與奉獻，也祝福所有弟兄姊妹「馬」上幸福、「馬」上健康、馬年行大運。（照片記者朱達志翻攝）